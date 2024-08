Cannabis. Production, commercialisation, exportations... En chiffres, tout ce qu’il faut savoir sur les autorisations accordées au Maroc

Le nombre d’autorisations délivrées par l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) a connu une progression spectaculaire depuis le début de l’année 2024. Selon les derniers chiffres disponibles, l’ANRAC a délivré près de 3.000 autorisations, contre 609 en 2023.

Dans le détail, 2.800 autorisations ont été accordées à 2.600 agriculteurs des provinces de Taounate, Chefchaouen et Al Hoceïma, pour l’activité de culture et de production de cannabis (contre 430 autorisations accordées en 2023), et 200 autorisations pour cette même activité à 98 opérateurs (un établissement pharmaceutique, 23 coopératives, 24 personnes physiques et 50 sociétés).

Les 200 autorisations accordées aux opérateurs (qui viennent s’ajouter aux 179 délivrées en 2023) sont réparties entre 59 autorisations à des fins industrielles, une pour l’activité de transformation à des fins médicales, 49 pour l’activité de commercialisation, 39 à des fins d’exportation, 24 à des fins d’importation de semences, 18 pour l’activité de transport et une autorisation pour l’activité de création de pépinière.

Concernant les superficies de cannabis à Taounate, Chefchaouen et Al Hoceïma, leur volume programmé en 2024 s’élève à 2.400 hectares. Et jusqu’à présent, 1.700 hectares ont déjà été plantés, dont 1.500 hectares de la Beldia qui est actuellement en phase de récolte.

Le ministère de la Santé a délivré 19 certificats d’enregistrement, 9 concernent des compléments alimentaires et 10 des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, sachant que les autres produits qui sont en cours d’examen par la DMP, vont pouvoir décrocher incessamment ces documents, s’ils répondent à tous les critères requis.

À Issaguen, au coeur de la culture de la Beldia, variété marocaine de cannabis légalisée par l’ANRAC. (A. Et-Tahiry / Le360)