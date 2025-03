Campus Startup à Casa Anfa: le concours architectural lancé

Ce concours représente une occasion exceptionnelle pour les architectes marocains de contribuer à un projet innovant et ambitieux, avec un budget de 300 millions de dirhams (hors taxes), visant à renforcer l’écosystème des startups et de l’innovation au Maroc.

Le Campus Startup CasaAnfa s’inscrit dans la dynamique de CasaAnfa, véritable laboratoire architectural expérimental, conçu pour être un modèle de développement urbain durable et contemporain.

Ce futur campus innovant s’étendra sur une superficie de 13.324 m², situé sur le site historique de l’ancien aérodrome d’Anfa. Il a pour vocation de transformer cet espace emblématique historique en un lieu dédié à l’innovation et à la créativité, tout en rendant hommage à l’héritage de l’aviation marocaine. Le projet comprend la conversion de friches industrielles historiques, valorisant ainsi le patrimoine de Casablanca à travers la réhabilitation d’espaces témoins de son passé.

Les architectes retenus en phase 2 seront invités à proposer des solutions pour la réhabilitation et la conception des éléments du programme répartis entre les espaces à rénover et les nouvelles constructions. Le programme inclut un espace dédié à l’innovation et aux startups, un food hall, ainsi qu’un espace corporate.

Lire aussi : Casa-Anfa: l’AUDA lance la commercialisation des locaux commerciaux

Soutenu par EWANE, CDG INVEST, 212 FOUNDERS et AUDA aménageur du pôle urbain CasaAnfa, le projet incarne l’engagement du Groupe CDG et ses filiales en faveur d’une croissance économique responsable, intégrant inlassablement des pratiques durables et socialement impactantes pour le Maroc.

Le concours est ouvert aux architectes inscrits à l’Ordre national des architectes du Maroc. Au regard de la complexité du programme, de sa portée patrimoniale et de son ambition en matière d’innovation urbaine, le maître d’ouvrage encourage la constitution d’un groupement pluridisciplinaire, capable de conjuguer une fine compréhension du contexte local avec des expertises complémentaires, notamment en matière de réhabilitation de sites historiques d’envergure.

Les architectes souhaitant concourir doivent déposer un dossier de participation. Le règlement détaillé de la phase 1 du concours est disponible en téléchargement à l’adresse suivante: concours@archimedia.ma

Les participants devront soumettre leur dossier conformément aux instructions précisées dans le règlement avant le vendredi 11 avril 2025.