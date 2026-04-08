BTP: un programme prévisionnel de 73 milliards de dirhams

Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc se montre optimiste à l’issue de la journée d’information organisée mardi dernier par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka. Cette rencontre, qui s’est tenue au Centre d’accueil et de conférences à Rabat, avait pour objectif de présenter le programme prévisionnel des marchés publics pour l’année 2026. «Selon le ministère, l’enveloppe globale allouée aux établissements publics sous sa tutelle s’élève à près de 73 milliards de dirhams, soit une augmentation de 4% par rapport à l’année précédente», rapporte le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 9 avril. La part la plus importante sera consacrée aux équipements publics, pour un montant de 28,8 milliards de dirhams, suivie par les routes et autoroutes avec 21,8 milliards de dirhams. Le secteur de l’eau mobilisera 18 milliards de dirhams et les ports près de 4 milliards.

«Cette progression budgétaire reflète la poursuite du soutien de l’État aux infrastructures et au développement territorial», souligne Nizar Baraka lors de son allocution. Le programme prévisionnel illustre également la dynamique positive de l’investissement public, qui devrait atteindre 380 milliards de dirhams en 2026 contre 340 milliards l’année précédente. Selon le ministre, ces fonds visent à soutenir les projets structurants et à accélérer leur mise en œuvre, consolidant ainsi la stratégie nationale de développement territorial.

L’événement a rassemblé les présidents de la Fédération nationale des BTP et de la Fédération marocaine du conseil en ingénierie, mettant en avant l’importance de l’investissement public dans la création d’écosystèmes régionaux intégrés et résilients. La journée a insisté sur la dimension territoriale comme levier de développement, soulignant la nécessité de concilier croissance économique, équité et équilibre entre les différentes régions du royaume.

«Dans son allocution de clôture, Nizar Baraka a appelé les entreprises nationales à moderniser leurs moyens de production, renforcer les compétences professionnelles et investir dans la formation en collaboration avec les établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle», écrit L’Economiste. L’objectif est de constituer un vivier de compétences techniques et d’ingénierie réparti de manière équilibrée sur le territoire, conformément aux orientations royales. Le ministre a insisté sur l’importance d’une approche territoriale intégrée pour la qualification du capital humain, afin de réduire les disparités régionales, soutenir l’emploi local et assurer une mise en œuvre efficace des projets publics.

Le ministre a également précisé que cette édition revêt un caractère particulier, car il s’agit de la dernière organisée dans le cadre du mandat du gouvernement actuel. La journée d’information permet aux professionnels du secteur d’obtenir une vision claire des perspectives des marchés publics, de se familiariser avec les projets programmés pour 2026 et les années suivantes, et de renforcer les principes de transparence, de concurrence et de bonne gouvernance dans la gestion des marchés publics.

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, également membre de l’Istiqlal, était présent à cette réunion pour échanger avec les opérateurs économiques sur les opportunités d’investissement dans le BTP. Il a rappelé que 148 marchés publics avaient été lancés en 2025 pour un montant de plus de 36 milliards de dirhams, couvrant notamment des projets dans les secteurs ferroviaire, aéroportuaire et logistique. Cette présence intervient à la veille des élections législatives, qui définiront la composition du prochain gouvernement, soulignant l’importance stratégique du secteur dans l’agenda économique national.