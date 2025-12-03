BTP: les signaux au vert

En novembre 2025, le secteur cimentier marocain confirme sa vitalité avec 1.341.189 tonnes livrées, en hausse de 4,88% sur un an, portant le cumul des onze premiers mois à 13.717.796 tonnes, soit une progression de 10,63% par rapport à 2024.

En novembre 2025, le secteur cimentier marocain continue de montrer des signes de vitalité, avec des livraisons atteignant 1.341.189 tonnes, soit une augmentation de 4,88% par rapport à novembre 2024, où elles s’étaient établies à 1.278.746 tonnes. Sur les onze premiers mois de l’année, le cumul des livraisons s’élève à 13.717.796 tonnes, enregistrant une croissance de 10,63% par rapport à la même période de 2024. «Ces chiffres, publiés le 3 décembre par le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, et confirmés par les données internes des principaux acteurs du marché, témoignent d’une reprise solide et durable du secteur de la construction au Maroc», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 4 décembre.

L’industrie cimentière semble ainsi engagée dans un cycle de relance soutenu à la fois par les grands projets publics et par un redémarrage progressif de la construction privée. Le contraste observé entre la baisse des mortiers et la forte croissance du béton prêt à l’emploi (BPE) confirme que cette reprise est structurelle et non conjoncturelle. Si les politiques publiques maintiennent leur cap et que les conditions climatiques restent favorables, l’année 2026 pourrait marquer un nouveau tournant, avec une accélération durable de la croissance dans le secteur du BTP.

Le BPE constitue le principal moteur de cette relance. Essentiellement utilisé dans les grands chantiers structurés tels que les logements sociaux, les infrastructures et les projets industriels, il affiche une hausse remarquable de 21,75% en novembre, avec 367.730 tonnes livrées contre 302.044 en 2024. Sur l’ensemble de l’année, la progression atteint 26,62%, avec 3.486.423 tonnes contre 2.753.533 tonnes l’année précédente. «Cette dynamique reflète un renforcement des investissements publics et privés, en particulier dans les zones urbaines et les pôles de développement», explique L’Economiste.

Le segment Distribution, qui couvre les livraisons aux réseaux de revendeurs, artisans et bétonneuses locales, a connu un léger recul mensuel en novembre, avec 701.031 tonnes, soit une baisse de 1,37%. Cependant, sur l’année, les livraisons cumulées ont progressé de 4,12%, atteignant 7.465.899 tonnes, signe que le ralentissement observé à la fin de l’année pourrait être temporaire et lié aux conditions climatiques ou aux cycles de trésorerie des artisans, sans remettre en cause la tendance générale.

Dans le secteur du bâtiment, les livraisons de ciment ont totalisé 397.051 tonnes sur les onze premiers mois, en hausse de 2,05% par rapport à 2024. Cette croissance modeste traduit une activité résidentielle relativement stable, portée par la demande locale malgré un léger ralentissement mensuel dans d’autres segments. À l’inverse, le segment des infrastructures montre une dynamique plus soutenue, avec 905.151 tonnes livrées depuis janvier, soit une progression de 10,12% par rapport à l’année précédente. Les chiffres mensuels restent quasi stables, mais la tendance annuelle traduit un renforcement des investissements publics dans les grands chantiers liés aux transports, à l’hydraulique et à l’énergie.

Les livraisons de mortiers, indicateur avancé des phases de finition, ont chuté de 23,38% en novembre, atteignant 5.482 tonnes contre 7.155 tonnes l’an dernier, reflétant un ralentissement des chantiers en phase terminale. Sur l’ensemble de l’année, le recul reste toutefois limité à 1,42%, suggérant que la majorité des chantiers se concentre encore sur le gros œuvre.

Enfin, le segment de la construction traditionnelle, ou PREFA, qui concerne essentiellement la maçonnerie individuelle et les petites opérations, continue de progresser. Les livraisons ont augmenté de 5,09% en novembre, à 133.754 tonnes, et de 16,59% sur l’année, atteignant 1.402.374 tonnes. Cette progression démontre que la construction individuelle reprend, soutenue par les mesures d’encouragement au logement et la stabilisation de l’environnement économique.

Dans l’ensemble, les chiffres de 2025 confirment que le secteur du ciment et, par extension, du BTP, retrouve un élan solide, porté par des investissements structurés et une demande locale soutenue, annonçant une dynamique positive pour l’année à venir.