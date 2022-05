La deuxième édition du roadshow «Les Régionales de l’investissement» a été lancée à Rabat, mardi 31 mai 2022, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

En présence notamment du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, la Banque centrale populaire (BCP)a lancé ce mardi 31 mai 2022 à Rabat la deuxième édition du roadshow «Les Régionales de l’investissement», en mettant en avant les opportunités qui se présentent dans le secteur pharmaceutique.

Lors d’une cérémonie de présentation de cet évènement, tenue ce mardi 31 mai à Rabat, le ministre de l'Industrie, Ryad Mezzour, a indiqué que cette 2e édition des «Régionales de l’investissement» interviennent au moment où l’industrie nationale a repris presque totalement ses forces pour consolider l’économie nationale.

«Nous avons actuellement 1.065 projets d’investissement sur la table avec un montant global d’investissement prévu de 46 milliards de dirhams et des opportunités d’emplois de 247.000 postes directs et indirects», a indiqué le ministre avant de mettre en exergue la qualité du capital humain national. Cette présentation s’est déroulée en présence d’experts, de cadres bancaires et de chefs d’entreprises.

Pour le ministre, le Maroc est mieux outillé pour attirer des investissements directs, exprimant son espoir que l’industrie pharmaceutique se dynamise davantage. «Aujourd’hui, on est en train de créer un système de certification pour la production pharmaceutique», a-t-il assuré.

Pour sa part, Mohamed Amimi, directeur exécutif en charge du marché de la PME au sein de la BCP, a fait part du succès de la 1re édition qui s’est tenue à Rabat en 2021, afin de relancer la souveraineté industrielle alimentaire et sanitaire, la décarbonation, l’attractivité du Maroc, etc.

«Nous allons nous pencher sur le secteur pharmaceutique et médical et sa contribution à la réalisation de l’objectif de souveraineté sanitaire du Maroc, voire du continent africain», a ajouté le responsable de la BCP.

De son côté, Bouchra Berrada, présidente du directoire de la Banque Populaire de Rabat-Kénitra, a souligné le rôle que joue sa banque au niveau de la promotion des investissements régionaux en faveur notamment de la petite et moyenne entreprise. La banque régionale, qui compte un total de 245 agences réparties sur plusieurs villes, est dotée d’un capital de 38 milliards de dirhams.

Dans un document, la BCP a indiqué «qu’après une première édition qui a tenu toutes ses promesses, la Banque Populaire relance, à partir du mardi 31 mai à Rabat, sa tournée nationale Les Régionales de l’Investissement». Ce roadshow, qui s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la stratégie nationale de relance de l’investissement, s’apprête à sillonner l’ensemble des régions du Maroc pour aller à la rencontre des investisseurs dans 11 villes du Royaume: Rabat, Agadir, Oujda, Nador, Tanger, Beni Mellal, Marrakech, Laâyoune, Dakhla, Fès et Casablanca.

Pour sa 2e édition, «Les Régionales de l’investissement» se dérouleront du 31 mai au 9 novembre 2022.

Durant l’édition 2021, plus de 500 workshops ont été tenus dans l’ensemble des villes visitées. «Plus de 700 intentions d’investissements ont été identifiées, représentant près de 16 milliards de dirhams, dont 9,3 milliards de dirhams de besoins de financements».

Et de préciser qu’à «ce jour, plus de 250 projets ont reçu un accord favorable pour le déblocage de plus de 2,3 milliards de dirhams, ce qui représente 25% des besoins de financement exprimés». Le document conclut en affirmant que «32 de ces projets (soit 13% de l’ensemble des financements accordés) ont bénéficié de notre offre de financement vert».​