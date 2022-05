© Copyright : Le360

Le roadshow de la banque Populaire, «Les Régionales de l’Investissement», revient pour une deuxième édition du 31 mai au 9 novembre 2022. Ces tournées serviront à accompagner les investisseurs nationaux dans les différents secteurs porteurs de l’économie nationale.

Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 17 mai 2022 à Casablanca, la Banque Populaire a donné le coup d’envoi de la deuxième édition du roadshow «Les Régionales de l’Investissement», ces nouvelles escales apportent un ensemble de nouveautés, tant par les thématiques abordées que par les invités qui prendront part aux débats.

Cette tournée comportera 11 escales à travers le Royaume pour aller à la rencontre des investisseurs à Rabat, Agadir, Oujda, Nador, Tanger, Beni Mellal, Marrakech, Laâyoune, Dakhla, Fès et Casablanca.

Avec une nouvelle approche sectorielle, chaque étape des tournées cette année connaîtra un focus sur un secteur clé pour l’investissement dans le Royaume. Chacune de ces rencontres sera marquée par la participation d’un invité spécial, qui en donnera le coup d’envoi. La première étape des tournées se fera à Rabat avec un focus sur le secteur pharmaceutique et médical.

Les rencontres se tiendront en mode hybride, avec des participants présents sur le plateau ainsi qu’en ligne, grâce à une retransmission en direct. Elles seront suivies de workshops thématiques qui permettront aux investisseurs de bénéficier du conseil et de l’accompagnement d’experts du groupe BCP et de ses partenaires publics et privés.

«Les Régionales de l’Investissement, dans leur édition 2021, ont suscité un très fort engouement tant de la part des opérateurs que des partenaires publics et privés. En témoignent le niveau de participation et les volumes importants des intentions d’investissement captées. L’édition 2022 vient capitaliser sur ces acquis pour apporter encore une fois, aux entreprises dans leurs régions, la plateforme d’information et d’accompagnement à même de leurs permettre de concrétiser leurs projets d’investissements», a souligné à l’occasion le DG de la banque commerciale au sein du groupe BCP, Jalil Sebti.

En effet, 500 workshops ont été tenus en marge de l’édition 2021 des «Régionales de l’investissement» dans l’ensemble des villes visitées. Plus de 700 intentions d’investissements ont été identifiées, représentant près de 16 milliards de dirhams, dont 9,3 milliards de dirhams de besoins de financement.

A ce jour, plus de 250 projets ont reçu un accord de la Banque pour plus de 2,3 milliards de dirhams, ce qui représente 25% des besoins de financement exprimés. 33 de ces projets (soit 13% de l’ensemble des financements accordés) ont bénéficié de l’offre de financement vert de la Banque Populaire.