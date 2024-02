Batteries pour VE: ces entreprises coréennes et canadiennes qui voient grand au Maroc

Quand on évoque l’écosystème des batteries pour véhicules électriques au Maroc, on se focalise davantage sur les énormes investissements annoncés par les multinationales chinoises. Mais à côté des grandes firmes de l’Empire du Milieu, des entreprises coréennes et canadiennes se positionnent aussi dans ce secteur. Elles ont dévoilé de grands projets de production de matériaux entrant dans la composition des batteries pour véhicules électriques (VE).

L’une des premières annonces remonte au 5 avril 2023, avec la signature d’un accord entre l’entreprise coréenne LG Energy Solution (LGES) et le Chinois Yahua Industrial Group pour la création d’une usine marocaine de production d’hydroxyde de lithium. Cette matière première, synthétisée avec du nickel, est un composant essentiel dans la fabrication des batteries pour VE.

Cette joint-venture permettra ainsi à LGES, troisième fabricant mondial de batteries pour VE, de renforcer sa chaîne d’approvisionnement de ce matériau, notamment pour mieux servir le marché américain, en tirant profit des avantages de l’accord de libre-échange (ALE) liant le Maroc aux États-Unis.

Cinq mois plus tard, fin septembre 2023, LG Chem, filiale du groupe sud-coréen LG spécialisée dans la chimie, s’alliait à Youshan, filiale du groupe chinois Huayou, pour la construction d’une usine de cathodes lithium-fer-phosphate (LFP). Ce site, qui devrait être opérationnel en 2026, vise une production annuelle de 50.000 tonnes de matériaux de cathodes LFP, de quoi équiper 500.000 véhicules électriques d’entrée de gamme, avec des batteries d’une capacité de 50 kilowatts heure (kWh).

Production de sel de lithium au Maroc

Duksan Electera, spécialisé dans la fabrication d’électrolytes secondaires pour batteries et d’additifs pour électrolytes, nourrit également des ambitions dans ce secteur au Maroc. En novembre 2023, le manufacturier coréen avait signé un accord d’approvisionnement exclusif avec Visionary Energy, producteur de matériaux pour batteries secondaires basé à Singapour, portant sur la fourniture de sel de lithium au Maroc. Cette matière première entre dans la production des électrolytes, composant clé des batteries pour VE.

En vertu de cet accord, Visinonary établira dans le Royaume, d’ici 2026, une usine de sel de lithium d’une capacité de production annuelle de plus de 30.000 tonnes et fournira exclusivement une partie de sa production à Duksan Electera. Là aussi, c’est le marché américain qui est ciblé, par le biais de l’ALE américano-marocain.

À l’instar de leurs homologues sud-coréennes, des entreprises canadiennes tissent également leur toile dans l’univers des batteries dans le Royaume. Le plus grand investissement en date est annoncé par SRG Mining, spécialisé dans la production de composants de batteries pour VE.

Le 29 novembre 2023, la minière canadienne avait annoncé un partenariat avec le chinois Carbon ONE New Energy Group (C-ONE) pour la construction au Maroc d’une usine de production de matériaux actifs d’anode (AAM) à base de graphite. Les AAM sont des conducteurs métalliques permettant à un courant électrique continu de passer dans les liquides et les gaz liquéfiés. Ils sont généralement fabriqués à partir de matériaux à base de carbone, principalement le graphite, en raison de sa conductivité élevée, de son faible coût et de sa structure stable.

Manganèse et vanadium, deux matériaux très prisés

Autre entreprise du pays de l’Érable, Elcora Advanced Materials, active au Maroc depuis plusieurs années à travers sa filiale marocaine Ermazon, se place aussi dans le secteur. Le 22 janvier, ce groupe spécialisé dans le traitement, le raffinage et la production de minéraux et de métaux entrant dans la fabrication des batteries avait démarré les travaux d’évaluation et d’essais sur le vanadium extrait de son gisement de vanadinite dans le Royaume. L’annonce intervenait près de dix mois après l’annonce, par Elcora, de la construction d’une usine pilote au Maroc pour produire du pentoxyde de vanadium.

La firme canadienne développe également des projets de production de manganèse, autre matériau utilisé dans la fabrication de batteries pour VE, dans sa concession minière Atlas Fox Deposit, située dans la région Béni Mellal-Khénifra.

Le 19 octobre 2023, la société dévoilait une coentreprise avec le bureau d’ingénierie marocain Mincape, spécialisé dans l’exploration minérale, l’exploitation minière et le traitement des minerais, pour développer des exploitations minières de manganèse au Maroc et en Afrique de l’Ouest. Deux mois auparavant, le 23 août, elle annonçait le début de l’extraction et de livraison de ce minerai depuis son gisement marocain.

Ces importants investissements coréens et canadiens, qui s’ajoutent à ceux annoncés par des multinationales chinoises, préfigurent la constitution future d’un véritable écosystème de la fabrication de batteries pour VE au Maroc, qui pourrait, au cours des prochaines années, faire du Royaume un hub industriel régional dans le secteur.