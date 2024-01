Batteries pour VE: Elcora développe un procédé innovant pour extraire du vanadium au Maroc

Elcora Advanced Materials franchit une nouvelle phase dans son projet de production de vanadium au Maroc. Le groupe canadien spécialisé dans le traitement, le raffinage et la production de minéraux et de métaux entrant dans la fabrication des batteries, annonce lundi 22 janvier le début des travaux d’évaluation métallurgique et d’essais de traitement sur le vanadium extrait de son gisement de vanadinite au Maroc.

Pour réussir cette phase cruciale, l’entreprise utilise des techniques de traitement innovantes mises en place par son partenaire Lab 4, un laboratoire de développement de matériaux et de processus pour la production primaire et le recyclage des matériaux de batteries. Ces techniques améliorent l’extraction et le traitement de ce métal blanc essentiel notamment dans le stockage d’énergie et la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Dix licences de vanadium au Maroc

D’après Elcora, qui a racheté en décembre 2021 la société STE Ermazone ARL, qui possédait dix licences de vanadium au Maroc, cette approche innovante améliore non seulement l’utilisation des ressources, mais elle contribue également aux efforts de développement durable au sein de l’industrie minière.

«Actuellement, 50 à 60% du vanadium est produit à partir de scories de fonte qui ne contiennent qu’environ 0,25% de vanadium. Cela signifie que le coût potentiel de production du vanadium marocain d’Elcora, à une teneur de 8%, pourrait être considérablement moins élevé, tant en termes de capital que de coûts d’exploitation», explique l’entreprise.

Lire aussi : Mines: le Canadien Elcora démarre l’extraction et la livraison de manganèse marocain

Pour son PDG, Troy Grant, «les travaux d’essais de traitement mettent non seulement en valeur le potentiel du gisement de vanadinite du Maroc», mais ils soulignent également l’engagement de son entreprise «envers le développement durable des ressources».

Notons que le démarrage de ces essais intervient près de dix mois après l’annonce par Elcora de la construction d’une usine pilote au Maroc pour produire du pentoxyde de vanadium, un projet dont la conception et la réalisation ont été confiées à Lab 4.