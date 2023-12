Bank Al-Maghrib maintiendra son taux directeur à 3% en 2024, selon Fitch Solutions

À l’issue de la dernière réunion trimestrielle de son conseil, tenue le 19 décembre à Rabat, Bank Al-Maghrib (BAM) avait décidé de maintenir son taux directeur à 3%, le jugeant «approprié» et pouvant favoriser «le retour de l’inflation à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix». Dans sa dernière note consacrée à l’économie marocaine, Fitch Solutions dit s’attendre à ce que BAM maintienne ce taux de 3% inchangé tout au long de l’année 2024, et ce, malgré la baisse de sa prévision d’inflation au Maroc de 3,3% à 2,6%, un taux légèrement supérieur à celui anticipé par la banque centrale (2,4%).

«Malgré une décélération continue de l’inflation au troisième trimestre 2023, les réformes des subventions en avril 2024 (y compris la suppression progressive des dépenses de subvention pour le gaz butane, le blé et le sucre) entraîneront une hausse modérée des prix intérieurs au-delà du trimestre», argumente l’agence américaine d’analyse de risque crédit.

Aligner le taux directeur sur celui de la BCE

D’après la filiale de Fitch Ratings, ces réformes maintiendront l’inflation à un niveau relativement élevé en 2024, toutefois insuffisant pour entraîner un changement de l’orientation monétaire. «BAM sera également à l’aise avec une inflation légèrement supérieure à sa cible implicite de 2,0%, car elle cherche à soutenir la croissance après le tremblement de terre d’Al Haouz», justifie la note.

Lire aussi : Bank Al-Maghrib maintient inchangé son taux directeur à 3%

Les analystes des Fitch Solutions estiment également que la banque centrale «s’abstiendra de réduire son taux directeur étant donné le différentiel de taux d’intérêt négatif avec la Banque centrale européenne (BCE). Actuellement, ce différentiel est négatif de 100 points de base, le plus négatif depuis la création de la BCE».

Selon l’agence, bien que le Maroc ait imposé des mesures pour améliorer la flexibilité des flux de capitaux et introduit certains changements dans son régime de taux de change en 2018 et 2020, donnant à BAM une plus grande latitude pour maintenir un différentiel de taux d’intérêt négatif avec la banque centrale européenne, cette dernière cherchera à aligner son taux directeur sur celui de la BCE à moyen terme. Objectif: maintenir son cadre de gestion des devises, «le dirham marocain étant rattaché à un panier de devises composé de 40 % d’USD (dollars) et de 60 % d’EUR (avec une marge de fluctuation de 5 %)», souligne la note.

Fitch Solutions précise que son équipe européenne anticipe une réduction de 50 points de base du taux directeur de la BCE en 2024, mais même avec cet ajustement, l’écart entre les taux directeurs de BAM et de la BCE restera négatif tout au long de l’année.