La croissance de l’économie nationale devrait s’établir à 2,7% en 2023, selon Bank Al-Maghrib

Dans un communiqué publié à l’issue de la dernière réunion trimestrielle de son conseil au titre de l’année 2023, Bank Al-Maghrib (BAM) annonce que la croissance de l’économie nationale devrait s’établir à 2,7% en 2023. «Tenant compte d’une production céréalière de 55,1 millions de quintaux au titre de la campagne précédente, la valeur ajoutée agricole devrait s’améliorer de 5% en 2023», indique BAM.

Elle augmenterait ensuite de 5,9% en 2024 et de 2% en 2025, sous l’hypothèse de productions céréalières moyennes de 70 millions de quintaux et de la poursuite de la performance tendancielle des autres cultures.

Lire aussi : Bank Al-Maghrib maintient inchangé son taux directeur à 3%

Pour les activités non agricoles, le rythme d’accroissement de leur valeur ajoutée devrait ressortir à 2,5% cette année, à 2,7% en 2024 avant de s’accélérer à 3,7% en 2025, tiré par la reprise prévue dans les secteurs de l’industrie et du BTP.

Et de noter que les répercussions du séisme d’Al Haouz sur l’activité économique devraient être faibles selon les différentes évaluations réalisées à ce sujet y compris celle effectuée par Bank Al-Maghrib. En revanche, la concrétisation des nombreux chantiers d’envergure prévus ou en cours de mise en œuvre laisse espérer une nouvelle dynamique de l’investissement et de l’activité économique à moyen et long termes.