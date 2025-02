Bank Al-Maghrib: lancement du marché à terme interbancaire ce mercredi 19 février

C’est parti pour le marché à terme interbancaire des swaps de change et des swaps de taux au jour le jour (OIS) indexés sur le MONIA (Moroccan Overnight Index Average). Bank Al-Maghrib (BAM) annonce son lancement ce mercredi 19 février, notant que cette action s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement du marché de change initié depuis 2018.

Un swap de change est une transaction par laquelle deux parties conviennent d’échanger une devise contre une autre puis à procéder à un échange dans le sens opposé à une date ultérieure. Elle combine ainsi une transaction de change au comptant avec une transaction de change à terme. «Cet instrument permet aux acteurs du marché de gérer efficacement leur exposition au risque de change, tout en bénéficiant d’une grande flexibilité et d’une meilleure prévisibilité des coûts», souligne un communiqué de la Banque centrale.

Pour l’OIS sur MONIA, la Banque centrale explique qu’il s’agit d’une transaction par laquelle deux parties conviennent d’échanger, sur un montant notionnel et une période convenus, un taux d’intérêt fixe déterminé au moment de la transaction contre un taux d’intérêt variable indexé sur l’indice MONIA.

Se couvrir contre les fluctuations des taux d’intérêt

Cet instrument est principalement utilisé par les acteurs du marché financier pour couvrir leur exposition aux fluctuations des taux d’intérêt à court terme, ajoute le communiqué de BAM. Il permet également, poursuit-elle, de dériver les attentes du marché concernant l’évolution future des taux d’intérêt à court terme.

«L’instauration du marché à terme interbancaire permettra, d’une part, aux opérateurs économiques de disposer d’une référence transparente et fiable pour la réalisation de leurs opérations de couverture contre les risques de taux et de change et, d’autre part, de donner une nouvelle impulsion au développement des produits dérivés au Maroc», relève la même source.