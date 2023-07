Bank Al-Maghrib: hausse de 16,3% du cash en circulation à fin juin 2023

Le volume d’argent liquide en circulation connaît une envolée spectaculaire au Maroc depuis le déclenchement de la crise sanitaire. À fin juin, le cash en circulation a poursuivi son trend haussier pour atteindre 387,8 milliards de dirhams, soit une hausse de 4,8% par rapport à mai 2023 et de 16,3% en comparaison avec la même période de l’année dernière.

La hausse de la circulation fiduciaire se fait logiquement au détriment des dépôts bancaires, qui ont augmenté d’à peine 1,2% entre mai et juin 2023, et de 4,2% par rapport à la même période de l’année précédente, s’établissant à 1.131 milliards à fin juin 2023.

Dans le détail, les dépôts à vue se sont établis à 780,4 milliards de dirhams à fin juin, en hausse de 2,4% par rapport au mois de mai et de 8,7% par rapport à l’année dernière. En revanche, les dépôts à terme ont reculé de 0,5% entre mai et juin 2023, et même de 3,5% par rapport à la même période de 2022, à 120,6 milliards de dirhams.

Tous ces billets en circulation, c’est autant de «manque à gagner» en termes de liquidités pour les banques, les poussant à se financer davantage auprès de la Banque centrale. En effet, sur la base de l’évolution prévue des réserves de change de Bank Al-Maghrib et de la circulation fiduciaire, le déficit en liquidités des banques devrait se creuser à 107,1 milliards de dirhams à fin 2023, et à 118,3 milliards à fin 2024.