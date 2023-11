Bank Al-Maghrib: après la coupure de 100 dirhams, de nouveaux billets de 20, 50 et 200 dirhams seront mis en circulation

Le gouvernement vient d’autoriser Bank Al-Maghrib à mettre en circulation de nouveaux billets de banque et pièces de monnaie. Deux décrets dans ce sens ont été adoptés le 3 novembre et publiés au Bulletin officiel du 20 du même mois, donnant concrétisation aux délibérations du Conseil de la Banque centrale en date du 26 septembre.

Après l’annonce officielle de la mise en circulation immédiate du nouveau billet de 100 dirhams, ce vendredi 24 novembre, l’on apprend l’émission prochaine de nouvelles coupures de 20, 50 et 200 dirhams.

Le Grand théâtre de Rabat, la Tour Mohammed VI et le Sahara

Afin d’éviter toute confusion, les nouveaux billets de banque garderont les mêmes couleurs que ceux actuellement en circulation. En revanche, les motifs qui les ornent vont profondément changer, et porteront, comme c’est le cas du nouveau billet de 100 dirhams, des références au patrimoine historique et culturel, ainsi qu’à des grands projets récents du Royaume.

Ainsi, à titre d’exemple, le nouveau billet de 20 dirhams portera, au verso, des représentations stylisées du Grand théâtre de Rabat, du Musée Mohammed VI d’art contemporain et de la Kasbah Aït Benhaddou. Sur le nouveau billet de 50 dirhams, on aura droit au verso à des représentations stylisées de la station solaire Noor Ouarzazate, du barrage de Ouirgane, de la station de dessalement de l’eau de mer d’Agadir et de fleurs de safran.

Le billet de 200 dirhams aura, pour sa part, au recto le portrait du Souverain, les armoiries du Royaume ainsi que des détails inspirés du Pont Mohammed VI à Rabat, alors qu’au verso, cette nouvelle coupure sera ornée par des vues stylisées de la Tour Mohammed VI et de l’aéroport Marrakech Ménara.

Interrogée par Le360 sur la date de mise en circulation de ces nouveaux billets, une source à Bank Al-Maghrib a affirmé que rien n’a été décidé pour le moment, mais qu’elle se fera ultérieurement et de manière progressive «pour, entre autres, des raisons de sécurité, comme c’est le cas à chaque émission de nouveaux billets de banque».