Baisse des prix du gasoil: voici les tarifs affichés à Casablanca ce mercredi 1er mai 2024

Cette année, le 1er mai apporte son lot de bonnes nouvelles au Maroc. Après les hausses des salaires dans le public et le privé (Smig et Smag) actées par l’accord social signé lundi dernier entre le gouvernement et les syndicats, voici venu le tour d’une baisse des prix du gasoil chez les distributeurs pétroliers.

La baisse enregistrée ce mercredi correspond à environ 25 centimes pour le prix du gasoil. Le prix de l’essence est resté quant à lui inchangé.

D’après le dernier relevé effectué par Le360, dans la matinée de ce mercredi, au niveau du centre-ville de Casablanca, le gasoil s’affiche à 12,79 dirhams le litre chez Afriquia et Shell, et à 12,76 dirhams auprès de Winxo. À la publication de ces lignes, les stations-service n’ont pas encore modifié le tarif, fixé à 13,04 dirhams le litre.

Pour atténuer l’impact de la flambée du prix des carburants sur le pouvoir d’achat des consommateurs, le gouvernement a mobilisé une aide financière directe au profit des transporteurs de marchandises et de voyageurs, toutes catégories confondues (taxis, autobus, camions, tracteurs routiers, etc.).

L’opération de soutien en faveur des transporteurs routiers se poursuit toujours avec le lancement, à partir du vendredi 3 mai, d’une nouvelle vague d’aides au profit des routiers, et ce, malgré la détente relative des prix à la pompe.