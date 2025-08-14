Aya Gold & Silver injecte 108 millions de dollars pour propulser la mine de Zgounder

Aya Gold & Silver, producteur canadien coté à la bourse de Toronto, vient de franchir une nouvelle étape dans son développement au Maroc. L’entreprise a annoncé l’obtention d’un financement supplémentaire de 8 millions de dollars via des garanties bancaires, destiné à soutenir l’accélération des travaux d’expansion de sa mine d’argent de Zgounder, située dans la province de Taroudant, indique le magazine Challenge.

Ce nouveau financement vient s’ajouter à une levée de fonds exceptionnelle de 100 millions de dollars réalisée récemment sur les marchés financiers. Au total, ce sont donc 108 millions de dollars qui seront mobilisés pour transformer Zgounder en l’une des mines d’argent les plus performantes du continent africain.

Découverte dans les années 1990 et reprise par Aya Gold & Silver en 2012, la mine de Zgounder est considérée comme un gisement de classe mondiale, avec un potentiel de production estimé à plusieurs millions d’onces par an, lit-on. Les investissements actuels visent à augmenter la capacité de traitement grâce à la construction de nouvelles installations industrielles et à l’intégration de procédés technologiques plus performants. Ils permettront également de renforcer la logistique et les infrastructures afin d’améliorer l’accessibilité et de réduire les coûts d’exploitation. En parallèle, un volet important est consacré à la mise en œuvre de projets environnementaux, incluant une meilleure gestion de l’eau, des déchets et des émissions.

Cette expansion devrait permettre de quasiment doubler la production annuelle dans les cinq prochaines années, tout en assurant la pérennité de l’exploitation à long terme, explique Challenge. Le pari d’Aya Gold & Silver ne repose pas uniquement sur la richesse de Zgounder, mais aussi sur la stabilité et le potentiel minier du Maroc. Avec une tradition séculaire dans l’extraction de métaux précieux, le Royaume offre un cadre réglementaire attractif, des infrastructures en développement et une position géographique idéale pour l’exportation vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, écrit Challenge.

Le gouvernement marocain, à travers sa stratégie minière 2025, encourage les investissements étrangers dans l’exploration et la transformation locale, afin d’augmenter la valeur ajoutée nationale. L’essor de Zgounder s’inscrit pleinement dans cette vision qui vise à faire du secteur minier un moteur de croissance économique et d’industrialisation.

La poussée d’Aya Gold & Silver intervient alors que l’argent connaît une demande record. Ce phénomène est alimenté par deux tendances majeures. D’une part, ses usages industriels et technologiques, puisqu’il est indispensable dans la fabrication de panneaux solaires, de batteries, de composants électroniques et dans le domaine médical. Et d’autre part, son rôle de valeur refuge, car l’argent attire de plus en plus les investisseurs cherchant à se protéger contre l’inflation et la volatilité des marchés.

Selon l’Institut Silver, la demande mondiale en argent pourrait dépasser l’offre dans les prochaines années, incitant les grands acteurs à sécuriser leurs sources d’approvisionnement.