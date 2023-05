Avec 99% des voix, le binôme Chakib Alj-Mehdi Tazi rempile à la tête de la CGEM

De g à d: Chakib Alj et Mehdi Tazi, respectivement président et vice-président général de la CGEM. DR

A l’issue du vote lors de l’assemblée générale élective, ce mardi 16 mai à Casablanca, le binôme Chakib Alj-Mehdi Tazi a été élu respectivement président et vice-président général de la CGEM avec 99% des voix, en remportant 3255 voix sur un total de 3286.

Présenté lors d’une conférence de presse organisée jeudi 4 mai, le programme du binôme pour les trois prochaines années reposait sur quatre axes principaux: améliorer le climat des affaires, libérer et développer le capital humain, œuvrer à l’inclusion économique, sociale et territoriale et préparer l’économie de demain.