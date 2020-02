© Copyright : DR

Kiosque360. Pour la Société nationale des autoroutes du Maroc, 2018 aura été l’année de consolidation et d’accélération des transformations structurelles entamées depuis 3 ans.

Les transformations structurelles amorcées par ADM au titre des dernières années portent leurs fruits, nous apprend le quotidien Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 19 février.

L’ensemble des chantiers menés par l’opérateur s’inscrit en consolidation. Les indicateurs arrêtés au titre de l’exercice 2018 confirment cette tendance. Cette performance a été soulignée dans le dernier rapport d’activités de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM). «2018 pour la Société nationale des autoroutes du Maroc aura été l’année de consolidation et d’accélération des transformations structurelles entamées depuis 3 ans et imprimées à la stratégie globale de notre société», souligne à cet effet Anouar Benaazzouz, directeur général d'ADM.

La bonne santé d’ADM s’illustre par sa solidité financière. Les résultats affichés au titre de l’exercice 2018 s’avèrent satisfaisants. Ceci traduit la portée du plan de restauration financière engagé depuis 2016 et ayant pour pilier l’optimisation et la rationalisation des coûts. Un effort qui a eu un impact satisfaisant sur le redressement des indicateurs financiers d’ADM.

Notons que la société a misé gros sur ce process de digitalisation sur la donne «transformation». La digitalisation représente, en effet, un axe du grand chantier d’industrialisation mené par la société et portant sur la digitalisation et l’industrialisation complète des filières péage, ainsi que sur la maintenance et l’informatisation de la gestion du trafic.

Le chantier d’industrialisation d'ADM est adossé au «plan d’automatisation» intégrant les programmes de mise à niveau de l’infrastructure de télécommunications, de modernisation des gares de péage, de développement du télépéage Jawaz, des métiers distants et du déploiement des équipements de terrain pour la supervision du trafic.