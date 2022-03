Automobile: signature de 8 conventions d’investissement pour un montant de 1,7 milliard de dirhams

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a signé ce mardi 24 mars 2022, des conventions portant sur des investissements de 1,7 milliard de dirhams, avec des équipementiers automobiles nationaux et internationaux.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a signé ce mardi 24 mars 2022, avec des équipementiers automobiles nationaux et internationaux, des conventions portant sur des investissements de 1,7 milliard de dirhams et la création de 12.000 emplois directs.

Les huit conventions d'investissement s'inscrivent dans le développement de l'intégration en profondeur et de la montée en gamme de l'écosystème câblage, à travers la localisation des activités de connectique, de terminaux, du câble à destination des véhicules électriques, de pièces plastiques et autres métiers de mécanique de précision et d'automatisation. «Ces projets sont un indicateur fort de l'attractivité et de la résilience de la plateforme automobile nationale qui a réussi, malgré le contexte mondial difficile, à conserver sa compétitivité, à fidéliser les leaders mondiaux du secteur, mais aussi à recouvrer rapidement sa vitalité au cours de cette relance économique, grâce à la pertinence de la vision éclairée de sa majesté le roi Mohammed VI», a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce. Câblage automobile: le géant japonais Sumitomo va transférer une partie de sa production en Ukraine vers le Maroc Et de souligner que les partenaires œuvrent à la mise en place d'un écosystème portant sur des métiers technologiques nécessitant «des compétences hautement qualifiées», l'objectif étant d'offrir à nos ingénieurs et techniciens l'opportunité de développer, au sein des centres d'ingénierie du Maroc, «l'architecture électrique des véhicules de demain».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid