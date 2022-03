© Copyright : Le360

Sumitomo Electric Industries transférera la production de câbles automobiles vers la Roumanie et le Maroc, depuis l'Ukraine, suite au déclenchement de la guerre russo-ukrainienne.

Après avoir suspendu les opérations de son usine ukrainienne à la fin du mois de février, et devant l’absence de perspectives de reprise de la production, le géant japonais du cablâge automobile va transférer cette production vers ses sites marocains et roumains, annonce le média japonais Nikkei Asia.

Le coût du transfert de production est estimé à plus de 10 milliards de yens (83,9 millions de dollars), et le constructeur automobile allemand, Volkswagen, principal client de l’usine ukrainienne de Sumitomo, devrait couvrir une partie des dépenses, croit savoir Nikkei Asia.

Environ 6.000 personnes travaillaient dans l'usine ukrainienne, qui représentait environ 10 % de la production européenne de Sumitomo Electric et fournissait des faisceaux de câbles pour des modèles tels que la Volkswagen Golf. Il est également précisé que Sumitomo Electric ne fermera pas définitivement son usine en Ukraine.

Nikkei Asia indique par ailleurs qu’un autre géant mondial du câblage, en l’occurrence l’allemand Leoni, a également arrêté sa production en Ukraine. Le groupe, qui dispose de 10 unités de production dans le Royaume, serait également en discussion avec Volkswagen pour un transfert de production, souligne la publication japonaise, sans toutefois préciser vers quels pays ce transfert sera réalisé.

Il faut rappeler que le groupe Sumimoto s’est installé au Maroc en 2001 à travers 3 filiales: Sews MFZ, SEBN et Sews Cabind. Le goupe japonais est le remier employeur privé du Maroc avec 25.000 emplois, ce groupe emploie au sein de sa société Sews Cabind plus de 6.300 personnes dans ses 4 usines de production, dont deux à Ain Harrouda, l'une à Casablanca et l'autre à Berrechid.