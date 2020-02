© Copyright : DR

Kiosque360. Le groupe monte en puissance en matière d’achats de composants automobiles au Maroc. En 2019, PSA a réalisé des achats de plus de 850 millions d’euros.

Le groupe PSA a atteint un nouveau record, nous apprend La Vie Eco dans sa publication en kiosque ce vendredi. L’hebdomadaire économique indique que le groupe, qui poursuit sa stratégie de développement dans la région Moyen-Orient et Afrique, a dépassé son record d’achats de composants automobiles au Maroc, poursuivant sa montée en régime dans l’outsourcing local.

En effet, les achats du groupe au Maroc ont atteint un volume de sourcing global record de plus de 850 millions d’euros. Notons que dans le royaume, plus de 66 sites fournisseurs alimentent les usines du groupe automobile, dont 29 en Greenfield. Le groupe PSA souhaite faire de son écosystème marocain une base de sourcing compétitive pour son dispositif industriel mondial. Nous avons des attentes fortes vis-à-vis de nos partenaires en termes de qualité, de coûts et de respect des délais», explique Samir Cherfan, Executive Vice President Moyen-Orient et Afrique.

Le journal indique que le chiffre d’affaires du groupe a atteint 74.731 millions d’euros en 2019, en hausse de 1% par rapport à 2018. On apprend aussi qu’en 2020, PSA prévoit un marché automobile en baisse de 3% en Europe, 2% en Russie et stable en Amérique latine. De même, le groupe entend atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.