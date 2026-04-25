Au SIAM 2026, COPAG renforce son engagement pour une agriculture durable et souveraine
VidéoÀ l’occasion de sa participation au SIAM 2026 à Meknès, la coopérative agricole COPAG réaffirme son engagement en faveur d’une agriculture durable. Présente aux pôles agroalimentaire et production animale, elle souligne la parfaite cohérence du thème de cette année –durabilité de l’élevage et souveraineté alimentaire– avec sa stratégie. Forte de plus de 20.000 agriculteurs, majoritairement petits éleveurs, COPAG mise sur l’accompagnement, la formation et le développement de projets industriels à forte valeur ajoutée.