Attijariwafa bank: clap de fin pour les Dynamiques régionales de l’investissement

La tournée des Dynamiques régionales de l’investissement d’Attijariwafa bank a pris fin. Cette initiative avait pour objectif de promouvoir la nouvelle Charte de l’investissement et d’en démystifier le contenu. Elle a été également l’occasion de présenter le dispositif d’accompagnement spécifique mis en place par le groupe bancaire sur les volets financier et non-financier pour soutenir les ambitions des entreprises et les accompagner dans leurs projets d’investissement.

Selon un communiqué d’Attijariwafa bank, les dispositifs de la nouvelle Charte de l’investissement et les incitations qu’elle prévoit ont suscité, à chaque escale, de vifs échanges et interactions avec les entreprises pour comprendre et approfondir les critères d’éligibilité, les différentes primes prévues, leur mode de calcul et leurs conditions d’application. Des simulations concrètes, une vulgarisation des définitions et des one-to-one avec les entreprises ont ainsi permis de couvrir l’ensemble des interrogations.

Les Dynamiques régionales de l’investissementont ont, en outre, permis de rappeler le rôle majeur de l’investissement dans la modernisation des infrastructures du pays, l’accroissement de la productivité, la stimulation de l’innovation, la création d’emplois et la réduction des disparités sociales et régionales, au bénéfice des entreprises et des citoyens, fait-on savoir.

Attijariwafa bank assure, par ailleurs, qu’elle continuera à déployer tous les efforts pour promouvoir la nouvelle Charte de l’investissement et surtout contribuer de manière volontariste à sa mise en œuvre en accompagnant massivement les entrepreneurs et investisseurs dans leurs projets, conclut le communiqué.