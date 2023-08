Assurances: un marché libre, mais…

Dans un avis sur l’état de la concurrence sur le marché de l’assurance au Maroc, le Conseil de la concurrence précise que malgré son encadrement, le marché de l’assurance a été ouvert depuis l’entrée en vigueur de la première loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence et ce, par la libéralisation des taux de commissionnement des intermédiaires en 2001 et du tarif de toutes les branches de l’assurance en 2006, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 25 août.

Marqué par des opérations de fusion par absorption ces dernières années, le marché de l’assurance est caractérisé par un niveau de concentration accentué, relève le Conseil, notant qu’il est régulé et contrôlé par l’ACAPS qui veille sur le fonctionnement normal du secteur. Le Conseil indique également que le marché des assurances est un marché «émergent avec une dynamique de croissance soutenue».

Selon les données de l’ACAPS, le secteur des assurances et de réassurance national a réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires de 57,5 milliards de dirhams et une croissance de 9,7% par rapport à 2021, poursuivant ainsi sa bonne performance de la dernière décennie. Dans le détail, en 2022, l’assurance vie, qui représente 44,17% du marché, a progressé de 10,7% à 25,4 MMDH. Cette hausse est impulsée par l’épargne qui a enregistré une croissance de 12,4%.

Quant à l’assurance non-vie, qui représente 49,39% du marché de l’assurance, elle a enregistré un volume de 28,4 MMDH avec une croissance de 6,6% par rapport à l’exercice précédent. Celle-ci est essentiellement supportée par la performance de l’assurance automobile qui a enregistré un volume de primes de 13 MMDH. S’agissant des dysfonctionnements du marché, le Conseil souligne des barrières à l’entrée relativement élevées qui verrouillent doublement l’accès au marché de l’assurance, pour les entreprises d’assurances et de réassurance (EAR) et pour les intermédiaires.

L’avis évoque également une invisibilité par rapport au délai de traitement des agréments permettant la pratique des opérations d’assurances par les EAR, et des conditions de sortie accordant «un pouvoir discrétionnaire et disproportionné au régulateur sectoriel». Le Conseil fait aussi état d’un système d’agrément hybride accordant un avantage concurrentiel substantiel pour les assureurs mixtes, ainsi qu’une offre non adaptée à l’assurance inclusive. Concernant l’offre, le Conseil souligne que l’offre assurantielle est «insuffisamment innovante», avec une présence de segments d’assurance fragiles, et un potentiel inexploité du canal de la bancassurance.