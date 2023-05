Assurances: hausse de 10,6% des primes «Non-Vie»

Siège de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale à Rabat.

Dans sa publication de ce mardi, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au secteur des assurances. Le quotidien rapporte ainsi que les performances du secteur au premier trimestre 2023 sont satisfaisantes et que les primes émises au titre des trois premiers mois de l’année s’inscrivent en progression comparé à la même période de l’année précédente.

«On note dans ce sens une hausse de l’ordre de 8,6 % des émissions réalisées au premier semestre de l’année, soit des primes de l’ordre de 16,6 milliards de dirhams à fin mars 2023. Cette évolution positive est mise en avant dans une récente publication de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale relative aux statistiques trimestrielles de l’activité technique et financière des entreprises d’assurances et de réassurance», détaille le journal.

La tendance observée à fin mars 2023 est portée par la bonne dynamique de l’activité «Non-vie» et «Vie». «En effet, les primes Non-vie se sont redressées de 10,6% s’établissant autour de 11,32 milliards de dirhams au titre des trois premiers mois de l’année. Dans les détails, les primes automobiles se sont élevées à 4,92 milliards de dirhams, en amélioration de 5,8%.

L’essentiel de ces primes est constitué de prime Responsabilité civile (RC) et ce à hauteur de 4,02 milliards de dirhams, en hausse de 6,7%», indique Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que les primes « incendie » se sont chiffrées à 1,29 milliard de dirhams, et qu’elles se sont consolidées de 17,4% comparé à la même période de l’année précédente.

Les primes «accidents corporels» ont marqué pour leur part une progression de 9,3% atteignant dans ce sens 1,43 milliard de dirhams dont 1,21 milliard de dirhams de primes «maladies», souligne-t-on.

S’agissant de l’activité vie, les primes émises ont atteint une valeur de 5,29 milliards de dirham en hausse de 4.4%. Le quotidien souligne que cette dynamique est en effet portée par l’épargne-supports dirhams et l’assurance décès, ajoutant que les primes «épargne-supports dirhams» s’élèvent à 4,08 milliards de dirhams, s’appréciant de 10.9 %, alors que les primes décès, pour leur part, se sont consolidées de 10,7% à 988,5 millions de dirhams. «En revanche, les primes épargne-supports Unités de compte se sont rétractées de 55.9% basculant autour de 215,4 milliards de dirhams», note-on.

Enfin, les placements immobiliers s’établissent quant à eux autour de 5.48 milliards de dirhams couvrant ainsi 3 % de la structure des placements affectés.