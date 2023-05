Assurances: voici les nouveaux chantiers qui attendent le secteur

Le marché des assurances a évolué durant l’exercice 2022 dans une conjoncture peu favorable marquée par les poussées inflationnistes, rapporte Finances News dans sa livraison en kiosque actuellement. L’hebdomadaire indique que même si les compagnies ont ainsi été impactées du fait, entre autres, du durcissement de la politique monétaire initiée par Bank Al-Maghrib en vue de juguler l’inflation, le secteur a pu néanmoins tirer son épingle du jeu.

«Les primes émises par l’ensemble des entreprises d’assurances et de réassurance, à l’exception des réassureurs exclusifs et des assureurs Takaful, se sont établies à 54,5 milliards de dirhams en 2022, en hausse de 8,5% par rapport à l’exercice précédent. La branche vie a enregistré une hausse de 10,7% à 25,4 milliards de dirhams, avec un segment Épargne-dirhams qui a connu une hausse de 16,3% à 20,95 milliards de dirhams», précise le journal.

Les segments «Décès» et «Épargne-support unités de compte» ont marqué respectivement des baisses de 0,1% à 3,21milliards de dirhams et 28% à 1,23 milliards de dirhams, et que la branche non-vie a totalisé 29,1milliards de dirhams, en progression de 6,7%, portée une évolution des primes de «l’Automobile» de 5,7% à 13,72 milliards de dirhams et des «Accidents corporels» de 5,7% à 5,04 milliards de dirhams.

Finances News fait remarquer que le marché des assurances poursuit son processus de développement à travers la mise en place de plusieurs projets, dont l’un des plus importants concerne la mise en conformité avec les normes internationales.

A cet égard, la même source précise que l’Autorité de contrôle de l’assurance et de la prévoyance sociale (ACAPS) est en train de déployer plusieurs chantiers réglementaires, dont celui relatif à la solvabilité basée sur les risques (SBR) ou encore le passage vers les normes IFRS…Ce qui permettra au secteur d’adopter les standards internationaux en termes de comptabilité.

«A côté de ces chantiers réglementaires, le secteur poursuit sa modernisation à travers l’accélération de sa digitalisation. L’ACAPS a ainsi publié la nouvelle instruction relative aux dispositifs électroniques de vente en ligne de produits d’assurance, entrée en vigueur le 1er juillet 2022. L’objectif est de fluidifier le processus de mise en place des dispositifs de vente en ligne en fournissant aux acteurs une vision claire sur les exigences de conformité requises», indique-t-on.

On peut aussi noter que la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR) a lancé une application «E-constat» sur toutes les villes marocaines depuis le 1 décembre 2022, et qu’il est attendu la dématérialisation des attestations d’assurance automobile dès ce deuxième semestre 2023.

L’autre chantier majeur sur lequel se penche la profession concerne l’assurance inclusive, qui reste une composante essentielle de la Stratégie nationale d’inclusion financière. «Ce sont autant de chantiers qui devront permettre d’impulser une nouvelle dynamique au marché de l’assurance», conclut Finances News.