© Copyright : APDN

L'appel à projets de la Zone d'activités économiques (ZAE) d'Assilah a été lancé au profit des unités non polluantes, notamment dans les secteurs prometteurs à haute valeur ajoutée.

La Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a souligné, dans un communiqué, que la ZAE d'Assilah serait destinée à accueillir les établissements non polluants de première et deuxième classes.

Selon le cahier des charges de la ZAE, les activités autorisées portent notamment sur les industries alimentaires, les industries du textile et du cuir, les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques, les industries chimiques et parachimiques, les activités d'artisanat et les services de restauration pour les employés des unités installées dans la zone.

La même source a précisé que la priorité sera donnée aux nouveaux projets dans les secteurs prometteurs à haute valeur ajoutée, notant que les unités industrielles et les professionnels travaillant dans les quartiers résidentiels de la ville d'Assilah peuvent transférer leurs activités industrielles dans cette zone.

La création de la ZAE d'Assilah s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations royales visant à améliorer le climat des affaires et les conditions d'investissement au Maroc, et incarne la volonté de l'Etat d'offrir aux investisseurs une structure d'accueil aux meilleurs standards et à des prix raisonnables et compétitifs.

Erigée sur une superficie de plus de 61 hectares à proximité de la route nationale n°1, cette ZAE comprend des parcelles industrielles, une zone d'activités artisanales, et des districts de police et de protection civile, en plus de plusieurs installations de services et d'espaces verts