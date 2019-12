L'Anapec a tenu la 2ème session de son conseil d'administration pour l'année 2019. Lors de cette réunion, le plan d'action de l'agence au titre de l'année 2020 a été présenté et validé, rapporte le quotidien Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 30 décembre.

Pour l'année 2020, l'Anapec s'est fixé plusieurs objectifs. Elle envisage de réaliser 120.000 insertions, et ce dans le cadre de l'emploi salarié au Maroc et à l'étranger. Ce chiffre porte sur les deux programmes, à savoir Idmaj et Tahfiz. A noter que ces réalisations sont marquées par une évolution de 26% par rapport à l'objectif pour l'année 2019, qui était de 95.000 insertions. Dans le cadre de la promotion de l'emploi salarié, l'Anapec a prévu plusieurs actions pour l'année 2020 et s'est engagée à continuer à développer un appui au recrutement de qualité, au profit des employeurs, à travers une meilleure présélection des candidatures aux offres d'emploi recueillies.

Elle poursuivra, de même, le déploiement et la promotion des dispositifs contrat insertion amélioré et Tahfiz. En outre, l'Anapec procédera au deuxième calcul du taux de recrutement des bénéficiaires du contrat insertion amélioré et mettra en œuvre les dispositions légales prévues en cas de non-respect par les employeurs du taux minimum de recrutement (60%). Elle a aussi prévu de concrétiser d'éventuels amendements des mesures incitatives à l'emploi salarié existantes.