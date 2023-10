Alors que les projets d’infrastructures se multiplient, les ventes de ciment baissent

Les chiffres du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville donnent à réfléchir. Repris par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 5 octobre, ils révèlent que les livraisons de ciment ont baissé de 10,95% en septembre par rapport à la même période en 2022.

«Malgré cette baisse globale, le segment des infrastructures se démarque par une performance remarquable. En septembre, les livraisons de ciment dans ce segment ont connu une augmentation significative (+31,54%), après des performances similaires, voire plus importantes depuis le début de l’année. Cette croissance peut être attribuée à des projets d’envergure, tels que l’autoroute de l’eau, les barrages, etc. Ces initiatives majeures contribuent à soutenir la consommation de ciment et à stimuler le secteur de la construction», lit-on.

Cependant, le segment du bâtiment fait face à des défis persistants. Les chiffres révèlent une baisse de 18,20% des livraisons de ciment dans ce domaine en septembre. Cette tendance se constate également dans les chiffres cumulés depuis le début de l’année (-15,11%). Ces résultats soulignent les difficultés auxquelles est confrontée l’industrie de la construction résidentielle.

Des facteurs comme les coûts élevés des matériaux de construction, ou encore les incertitudes économiques, peuvent expliquer cette situation. Entre autres chantiers qui vont contribuer à tirer vers le haut la consommation de ciment dans le segment du bâtiment, dans les mois à venir, celui de la reconstruction de la province d’Al Haouz, touchée par le séisme du 8 septembre 2023.

Les professionnels du secteur restent néanmoins confiants. «Cet optimisme repose sur plusieurs chantiers et projets d’infrastructure en cours qui devraient dynamiser la consommation de ciment. L’optimisme affiché par les professionnels du secteur témoigne également de la confiance dans la capacité de l’industrie de la construction à se redresser et à contribuer à la croissance économique du pays», écrit Les Inspirations Eco.