Alliances Darna boucle 2025 en forte progression

Le projet Riad Errahma 2, réalisé par Alliances Darna.

Alliances Darna affiche une solide performance en 2025, avec des encaissements en hausse de 21% et un chiffre d’affaires consolidé de 1,9 milliard de dirhams. Les détails, en chiffres.

Le 28/02/2026 à 12h38

Alliances Darna confirme sa solidité opérationnelle et financière, en enregistrant une progression significative de plus de 21% de ses encaissements au cours de l’exercice, indique un communiqué du groupe.

La dynamique générée a permis entre autres à l’une des filiales de réaliser, sur fonds propres, l’acquisition de deux fonciers stratégiques à Marrakech pour un montant total de 108 millions de dirhams, renforçant ainsi le portefeuille d’actifs et les perspectives de développement du groupe Alliances.

Un CA consolidé cumulé de 1,9 MMDH

Selon le communiqué, Alliances Darna a enregistré un chiffre d’affaires consolidé cumulé de 1,982 milliard de dirhams au 31 décembre 2025. Si les règles de comptabilisation appliquées en 2024 étaient restées en vigueur, le chiffre d’affaires cumulé aurait atteint 2,3 milliards de dirhams, ce qui représenterait une progression de 13% par rapport à l’année précédente. Pour le quatrième trimestre 2025, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 428 millions de dirhams.

L’endettement net du groupe s’élève à 113 millions de dirhams au 31 décembre 2025, contre 94 millions à la même date en 2024. Cette évolution s’explique principalement par l’acquisition, par l’une des filiales du groupe, de deux terrains pour un montant total de 108 millions de dirhams. Cette opération a absorbé la capacité de désendettement, ce qui a maintenu le niveau d’endettement net relativement stable entre les deux exercices.

Au 31 décembre 2025, le groupe dispose d’un carnet de commandes s’élevant à 5.995 unités pour une VIT sécurisée de l’ordre de 3,2 milliards de dirhams. Les préventes T4-2025 s’élèvent à 801 millions de dirhams, contre 525 millions de dirhams au T4-2024, soit une progression de 53%. Le groupe a enregistré 765 unités prévendues au T4-2025.

Hausse du nombre d’unités en cours de production

Le nombre total d’unités en cours de production s’élève à 6.322 unités au 31 décembre 2025, contre 5.561 unités au 31 décembre 2024.

Au 31 décembre 2025, les encaissements atteignent 1,7 milliard de dirhams en hausse par rapport aux 1,4 milliard enregistré à fin 2024, soit une progression de 21%. Le périmètre de consolidation n’a pas subi de variation durant le T4-2025.

Le 28/02/2026 à 12h38
www.le360.ma

