© Copyright : DR

OCP Group ambitionne d’acquérir, via sa filiale néerlandaise OCP International Coöperatieve U.A, 50% du capital de la société «Global Feed S.L.U» qui produit et commercialise des produits composés pour l'alimentation des animaux.

Le Groupe OCP élargit encore un peu plus son champ d’action et diversifie ses activités. Sa filiale aux Pays-Bas, OCP International Coöperatieve U.A, intégralement détenue par «OCP S.A», a l’intention d’acquérir 50% des actions du capital social de la société «Global Feed S.L.U», une société espagnole dont le siège social est basé à Huelva en Espagne, apprend-on d’un communiqué du Conseil de la concurrence.

La société espagnole est active dans la production et la commercialisation de produits et de sous-produits destinés à l’alimentation animale, poursuit le communiqué.

Global Feed est présente dans le monde entier et dispose de l'une des usines les plus modernes d'Europe avec une capacité de production de 200.000 tonnes de phosphates et 30.000 tonnes de sulfate de fer, lit-on sur le site de la société espagnole.