Agro-industrie: Zalar Holding cède 60% des parts de sa filiale Graderco à la société d’investissement émiratie Invictus

Le groupe marocain Zalar Holding, acteur majeur du secteur avicole au Maroc, a signé un accord avec la société d’investissement émiratie Invictus Investment Company pour la cession de 60% du capital de sa filiale Graderco, spécialisée dans le négoce de matières premières agricoles destinées à l’industrie et à la nutrition animale. L’annonce en a été faite par le Conseil de la concurrence dans un communiqué publié le 1er février, sans dévoiler le montant de la transaction.

Basée à Dubaï et cotée à la Bourse d’Abu Dhabi (Abu Dhabi Securities Exchange ADX), cette société d’investissement s’active dans le négoce des matières premières, notamment les céréales, le sucre, les graines oléagineuses, les huiles comestibles, les produits de nutrition animale, les légumineuses, la gomme arabique et les viandes.

Stratégie d’expansion en Afrique

Dans un dossier daté du 5 février, déposé auprès de la Bourse émiratie, le PDG d’Invictus, Amir Daoud Abdellatif Ibrahim, décrit cet accord avec Zalar Holding comme une «complémentarité stratégique solide pour les deux sociétés», précisant que cette acquisition est soumise aux approbations réglementaires du Conseil de la concurrence et des conseils d’administration des deux entreprises.

À travers cet investissement, Invictus Investment Company, qui avait réalisé un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars lors du premier semestre 2023, souhaite étendre sa présence en Afrique, après ses implantations en Éthiopie, au Soudan, en Égypte et au Tchad.

Selon le média Arabian Gulf Business Insight, la société d’investissement dubaïote avait dévoilé, en juillet 2023, un plan d’investissement de 270 millions de dollars pour développer ses participations en Afrique du Nord et en Afrique de l’Est. Une expansion qui se matérialisera à travers des acquisitions et des coentreprises avec des entités locales, notamment au Maroc, en Algérie, au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique. Objectif : se développer dans le commerce des produits alimentaires et des céréales, la logistique et la transformation alimentaire.