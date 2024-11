Agadir: les travaux de la voie express urbaine achevés à 45%

À Agadir, les travaux de construction de la voie express urbaine avancent selon le calendrier prévu. Selon les responsables du chantier, le projet, qui a mobilisé un investissement de 177 millions de dirhams, devrait être livré d’ici cinq mois, et ses équipes mettent les bouchées doubles pour respecter cette échéance.

Une fois ouverte à la circulation, cette voie permettra de désengorger les autres axes routiers, notamment aux heures de pointe, et d’améliorer l’infrastructure routière dans cette ville qui connaît une grande affluence de touristes marocains et étrangers. Les travaux comprennent l’élargissement et le renforcement de la route, la réhabilitation du système de drainage des eaux pluviales, la mise en place de pistes cyclables, la création d’espaces verts, la rénovation de l’éclairage public, l’amélioration des cheminements piétons et l’installation des arrêts de bus.

«Le projet, qui comprend plusieurs sections, allant de la Marina d’Agadir à l’aéroport Al Massira, est réalisé sur un tronçon de six kilomètres, de l’avenue des FAR à l’axe est-ouest (couloir souterrain de Tlila)», a indiqué, dans une déclaration pour Le360, Adil El Hajibi, architecte impliqué dans les études du projet

La construction de cette voie express urbaine, supervisée par la Société de développement local (SDL) Agadir Souss Massa, s’inscrit dans le cadre du Programme d’aménagement urbain d’Agadir 2020-2024, signé le 4 février 2020 à la Place Al Amal, en présence du roi Mohammed VI.

Assurer la fluidité du trafic et améliorer la mobilité

Une fois achevée, cette voie permettra d’assurer une meilleure fluidité du trafic et d’améliorer la mobilité dans la capitale du Souss, ville qui connaît une importante croissance démographique et se prépare à accueillir d’importants événements sportifs continentaux et internationaux.

Mounir Sayeh, responsable de l’entreprise chargée de la réhabilitation d’un tronçon de la voie express urbaine, a indiqué dans une déclaration pour Le360 que les travaux avancent à un rythme soutenu, jour et nuit, afin de livrer le chantier avant la date prévue.

Interrogés par Le360, des usagers ont salué la qualité des travaux et leur progression sur cet axe routier qui traverse plusieurs quartiers et longe l’Hôpital régional Hassan II, les sièges de grandes entreprises, le Grand Stade d’Agadir et de grands centres commerciaux.