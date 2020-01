Nouzha Bouchareb, ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville

Face au mutisme du gouvernement, les représentants des victimes de l’arnaque Bab Darna ont été reçus, mardi à Rabat, par plusieurs groupes parlementaires à la Chambre des conseillers. Les détails.

L’affaire Bab Darna n’en finit pas de susciter des remous au Maroc. Curieux d’en savoir plus sur ce qui se dessine comme étant la plus grosse arnaque immobilière du Maroc contemporain, les parlementaires de la deuxième chambre ont reçu, hier, une délégation des réservataires lésés des projets fictifs de Bab Darna.



Des réunions ont été organisées avec six groupes parlementaires: Mouvement populaire (MP), l’Union marocaine du travail (UMT), la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union constitutionnelle (UC), le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Parti de l’Istiqlal (PI).

Les victimes ont passé en revue, documents à l’appui, les détails de chacun des projets fictifs commercialisés par le promoteur immobilier, en mettant l’accent sur les drames et traumatismes qui leur ont été causés par cette affaire d’escroquerie.

A cette occasion, les réservataires ont appelé à la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour déterminer les responsabilités de chacun des intervenants impliqués dans cette affaire. Cette piste a d’ailleurs vite été écartée par les élus de la deuxième chambre, étant donné que le dossier se trouve encore entre les mains de la Justice.



De son côté, le groupe parlementaire du PAM a promis de convoquer la ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, via la commission de l’Intérieur, pour l’inciter à trouver des solutions aux centaines de victimes de Bab Darna.