L'américain Hexcel Corporation a posé mardi 15 mars 2022, la première pierre de l’extension de son usine de fabrication Engineered core dans la zone franche de Midparc à Casablanca. L’extension devrait être achevée début 2023 et permettra de passer de 120 à 400 emplois à terme.

En présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le fabricant de matériaux composites avancés, Hexcel Corporation a entamé, ce mardi 15 mars, les travaux d’extension de son usine à Midparc. Cette extension, annoncée en septembre dernier, devrait être achevée début 2023 et permettra de doubler la taille de l'usine pour atteindre 24.000 mètres carrés.

Le site de Casablanca fait partie du programme d’investissements d’Hexcel développé pour diversifier et sécuriser la chaîne d’approvisionnement au niveau mondial, indique le groupe dans un communiqué. Le document précise que dans cette nouvelle usine, Hexcel transforme les matériaux de nids d'abeilles légers en pièces usinées pour renforcer des structures, avec notamment des applications dans le domaine de l’aéronautique, plus particulièrement pour les structures d’avions, les nacelles de moteur et les pales d’hélicoptère.

«Nous avons soutenu ce projet depuis son démarrage, en tant que métier pionnier, d’une part, pour permettre à Hexcel de doubler sa capacité visant à répondre à la demande croissante en produits en composite et, d’autre part, pour créer plus d’opportunités d’emploi à nos jeunes et renforcer davantage la compétitivité du Maroc en y intégrant la technologie de pointe. C’est en parfaite cohésion avec notre priorité de se positionner comme base industrielle décarbonée et circulaire», a déclaré à cette occasion le ministre de l'Industrie et du Commerce.

De son côté, Thierry Merlot, président Aéronautique Europe, Asie Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Industrie chez Hexcel assure que «la demande croissante de composites ne cesse de croître, et nos clients notamment Safran, Airbus, Airbus Atlantic, Boeing et Spirit AeroSystems, ont montré leur confiance dans notre capacité à répondre à cette demande. Nous apprécions leur soutien, ainsi que celui du ministère et de tous les membres de la communauté locale qui continuent à nous permettre de poursuivre notre investissement au Maroc».