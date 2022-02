Siège de l’Administration des douanes et impôts indirects.

© Copyright : ADII

Piqûre de rappel de l’Administration des douanes. Le droit antidumping de 28,13% sur les plaques de contreplaqué importées d'Egypte est maintenu jusqu'au 21 décembre 2025. L’ADII procèdera à la perception des montants du droit à partir de ce mardi 15 février.

En attendant les résultats définitifs de l'enquête de réexamen de la mesure antidumping sur les importations des plaques de contreplaqué d'Egypte, l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a confirmé dans une circulaire hier, lundi 14 février, le maintien provisoire du droit antidumping de 28,13% sur les importations de contreplaqué latté, originaires d'Egypte.

«A présent, l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et du commerce visé en référence, prévoit le maintien à titre définitif du droit antidumping susmentionné jusqu'au 21 Décembre 2025», rappelle l’ADII.

En conséquence, l’administration des douanes invite ces services à procéder à la perception définitive des montants consignés en application de la circulaire susvisée, notant que cette mesure prend effet à compter de ce mardi 15 février 2022.

Après plusieurs mois d’enquête, le ministère de l’Industrie et du commerce a conclu que le droit antidumping, en vigueur depuis décembre 2015, sur les importations de plaques de contreplaqué latté, originaires d’Egypte, devrait être reconduit pour une durée de cinq années, dans le but de protéger les industriels marocains.

Les auteurs de cette enquête estiment que «le retour desdites importations à des prix de dumping en cas de non prorogation de la mesure antidumping aura, vraisemblablement, des effets dommageables sur la situation économique de la branche de production nationale de contreplaqué latté et aggravera sa situation qui demeure encore fragile».