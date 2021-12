Siège du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique à Rabat.

© Copyright : MAP

A la veille de l’expiration des mesures antidumping sur les plaques de contreplaqué d'Egypte, le ministère de l’Industrie et du commerce envisage de reconduire celles-ci pour cinq années supplémentaires. Explications.

Après une enquête qui aura duré plusieurs mois, le ministère de l’Industrie et du commerce a conclu que le droit antidumping, en vigueur depuis décembre 2015, sur les importations de plaques de contreplaqué latté, originaires d’Egypte, devrait être reconduit pour une durée de cinq années. Un droit antidumping de l'ordre de 28,13% devrait ainsi être appliqué à ces importations jusqu’au 21 décembre 2025.

Dans son enquête, le département de l’Industrie estime que «les indicateurs de la branche de production nationale vont subir une détérioration suite à l’expiration de la mesure en vigueur si la mesure antidumping n’est pas prorogée».

Les auteurs de cette enquête indiquent aussi que «le retour desdites importations à des prix de dumping en cas de non prorogation de la mesure antidumping aura, vraisemblablement, des effets dommageables sur la situation économique de la branche de production nationale de contreplaqué latté et aggravera sa situation qui demeure encore fragile».

En effet, les importations de plaques de contreplaqué latté, originaires d’Egypte avaient été soumises en 2015 à l’application d’un droit antidumping de l’ordre de 28,13%, en vertu d’un arrêté conjoint des ministères de l’Industrie et du commerce, et celui de l’Economie et des finances.

Le but en était de protéger les industriels marocains contre les exportations en dumping de plaques de contreplaqué latté originaires d’Egypte, qui concurrencent la filière nationale de production de ce matériau.