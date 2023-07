À fin mai 2023, plus de 40.000 entreprises ont été créées dans l’ensemble du territoire marocain

Le rythme de création d’entreprises s’est amélioré au cours des cinq premiers mois de l’année, relaie Aujourd’hui Le Maroc, ce mardi 11 juillet 2023.

Le quotidien indique que les dernières statistiques publiées par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), montrent que 40.354 nouvelles entités ont été immatriculées sur la période allant de janvier à fin mai contre 39.982 entreprises recensées une année plus tôt.

On apprend qu’avec ces nouvelles créations, le total des entreprises immatriculées par l’Office a atteint à ce jour les 2.116.285 entités, dont 860.371 entreprises personnes morales et 1.255.914 entreprises personnes physiques.

«Il a été procédé au titre des cinq premiers mois de l’année à la création de 27.336 entreprises morales contre 27.951 à la même période de l’année précédente. Le nombre de créations des entreprises personnes physiques a atteint pour sa part les 13.018 à fin mai, en légère progression par rapport aux cinq premiers mois 2022 durant lesquels 12.031 entreprises personnes physiques ont vu le jour», précise Aujourd’hui le Maroc.

La répartition sectorielle continue de placer le commerce en tête des branches qui connaissent une dynamique de création, captant ainsi à elle seule 36.47 % des nouvelles immatriculations.

«Les BTP et activités immobilières arrivent en deuxième position avec une part de 18.62%, suivi des services divers (17.74 %), les transports (8,25%), les industries (7,05%) et les hôtels et restaurants (6,25%). Le secteur des TIC capte quant à lui 2,89% des nouvelles créations recensées au titre des cinq premiers mois de l’année, devançant l’agriculture et la pêche (1.75%) au moment où les activités financières arrivent en dernière place avec à peine 0.97% de nouvelles immatriculations», détaille le quotidien.

Quant à la répartition par région, celle-ci laisse apparaître une concentration des créations dans celle de Casablanca-Settat.

Aujourd’hui Le Maroc indique que ce pôle économique compte, à lui seul, 11.731 nouvelles immatriculations sur la période allant de janvier à mai 2023, ajoutant que Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a accueilli pour sa part 5.983 nouvelles entités sur cette période tandis que Rabat-Salé-Kénitra a vu la création de 4.044 nouvelles entreprises sur les cinq premiers mois de l’année 2023.

Le quotidien précise que 63,4% de ces nouvelles entités sont des SARL à associé unique (SARLAU).

De même, 36,3% des nouvelles entités ont opté pour le statut de SARL, alors que les sociétés anonymes ne représentent que 0,2 % du nombre global des créations arrêtées à fin mai contre 0,1 % pour les sociétés en nom collectif (SNC).

«Par ailleurs, 3.759 entreprises ont été radiées au titre des cinq premiers mois dont 1.066 au mois de janvier, 869 au mois de février, 726 au mois de mars, 459 au mois d’avril et 648 au mois de mai», conclut le quotidien.