76 milliards investis, 68.000 bénéficiaires d’aides: le logement en chiffres selon El Mansouri

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, a dressé mardi devant la Chambre des conseillers un large panorama des politiques publiques du logement et de la ville. Un discours dense, rythmé par les chiffres, où la ministre a défendu une vision axée sur «l’équité territoriale et la dignité sociale», tout en reconnaissant les limites et les défis qui persistent, rapporte le quotidien Les Inspirations Eco.

Depuis 2015, la politique de la ville a donné lieu à 475 conventions de financement totalisant 76 milliards de dirhams d’investissements, dont 21 milliards directement pris en charge par le ministère, soit 28% de l’effort global.

Sur la période du mandat actuel, 230 nouvelles conventions ont été signées pour une contribution publique estimée à 12 milliards de dirhams, représentant plus de la moitié du financement global. Ces programmes affichent un taux d’exécution de 68%, signe d’une accélération des chantiers, selon la ministre, lit-on.

Les conventions couvrent à la fois le monde urbain et rural, avec 284 conventions urbaines mobilisant 57 milliards de dirhams. Sur le terrain, 350 quartiers ont été aménagés, 320 artères principales réhabilitées et 150 espaces publics ou espaces verts créés, représentant plus de 420.000 m² d’espaces revitalisés. À cela s’ajoutent 49 terrains de proximité et huit équipements dédiés à la jeunesse, écrit Les Inspirations Eco.

Sur le plan financier, le ministère a décaissé 9,2 milliards de dirhams depuis 2015, dont 6,38 milliards sur le mandat en cours, soit près de 70% des dépenses réalisées en une décennie. Cette mobilisation a permis, selon El Mansouri, de réduire le déficit en logements, passé de 326.000 unités fin 2021 à 270.000 fin 2024.

Autre axe majeur de la stratégie nationale: le programme d’aide directe au logement, lancé en 2024. Au 13 octobre, il recensait 167.723 demandes, dont 68.332 bénéficiaires effectifs. Les jeunes en constituent 63%, dont 46% de femmes, et 24% sont des Marocains résidant à l’étranger. La majorité, soit 62%, a bénéficié d’une subvention de 70.000 dirhams, tandis que 38% ont reçu 100.000 dirhams.

Ces aides ont permis l’acquisition de logements d’une valeur totale de 15,47 milliards de dirhams, pour une contribution directe de l’État de 3 milliards, soit 19% du montant global, lit-on encore. Le rythme mensuel des bénéficiaires, en hausse, est passé de 2.400 en 2024 à 3.000 en 2025, témoignant d’un intérêt croissant pour ce dispositif.

La ministre a également insisté sur la poursuite de la lutte contre l’habitat insalubre, avec en fer de lance le programme «Villes sans bidonvilles». Depuis son lancement en 2004, il a permis à 62 villes et centres urbains d’être déclarés sans bidonvilles, améliorant les conditions de vie de plus de 370.000 familles.

L’investissement global atteint 63,7 milliards de dirhams, dont 14,65 milliards supportés par le ministère. Rien que durant le mandat actuel, 67.370 ménages ont vu leurs conditions de logement s’améliorer, notamment à Casablanca, Témara, Skhirat, Salé, Smara et Guercif. Le rythme annuel des relogements a triplé, passant de 6.200 ménages entre 2018 et 2021 à 18.000 depuis 2022.

Mais les zones rurales demeurent le point faible de cette politique. Le programme de logement social rural lancé en 2019 n’a permis de produire que 1.347 unités en six ans. En revanche, le passage au système d’aide directe a déjà profité à 4.000 ménages ruraux, soit trois fois plus que le précédent dispositif. Pour consolider cette dynamique, la Société Al Omrane a été mobilisée afin de construire 2.931 logements répartis sur 49 centres ruraux émergents à travers le pays, notamment à Sidi Rahal, Aït Ourir, Zagora, Dar Ould Zidouh et Naïma.

Le dernier volet du bilan ministériel met en lumière une faiblesse persistante: la planification urbaine. Si 90% des communes disposent aujourd’hui d’au moins un document de planification, soit 1.350 sur 1.503, seuls 405 ont été approuvés, dont 269 plans d’aménagement, 135 plans de développement rural et un unique schéma directeur d’aménagement urbain.

Fatima Ezzahra El Mansouri reconnaît que les retards s’expliquent par la complexité des procédures administratives, le chevauchement des compétences, l’absence d’un cadre contractuel clair et le manque d’une base foncière unifiée. Autant d’obstacles qu’il reste à lever pour traduire en actes la promesse d’un aménagement équilibré du territoire et d’un logement digne pour tous.