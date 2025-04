Warner Music signe trois figures de la scène urbaine marocaine: Dizzy Dros, Snor et Kouz1

Warner Music MENA vient de frapper un grand coup en signant trois figures emblématiques du rap et de la scène urbaine marocaine: Dizzy Dros, Snor et Kouz1.

Avec sa plume acérée et son aisance à captiver le public, Dizzy Dros s’est imposé comme une référence incontournable du rap marocain. Ses textes percutants, portés par des morceaux phares tels que «Men Hna», «M3a L3echrane» et «Moutanabi» ont forgé sa réputation. Il s’illustre aussi par des clips à la mise en scène léchée et aux références culturelles fortes, contribuant à faire de lui une véritable légende du hip-hop local. Sa signature avec la major américaine marque un tournant dans sa carrière, avec des projets d’envergure à l’horizon.

De son côté, Snor, artiste énigmatique et perfectionniste, séduit par une approche musicale singulière et une quête constante de sonorités inédites. Chaque morceau est pensé comme une œuvre complète, alliant poésie et musicalité, à l’image de titres comme «Dawk Lya» et «Hkaya». Son entrée dans le giron de Warner Music MENA ouvre la voie à de nouvelles explorations créatives qui promettent d’élargir encore son univers artistique.

Précurseur de l’afro au Maroc, Kouz1 s’est distingué par un style novateur mêlant darija et rythmes afrobeat. Avec des titres comme «Magic» ou «Love», il a su fédérer un public large, séduisant à la fois les amateurs de rap et d’afro-pop. Sa collaboration avec la Warner constitue une étape stratégique pour projeter sa musique au-delà des frontières.

Cette triple signature témoigne de l’intérêt croissant porté à la scène musicale marocaine par les grandes maisons de disques, et marque une volonté affirmée de lui offrir une visibilité régionale et internationale. Avec Dizzy Dros, Snor et Kouz1, Warner Music MENA entend bien dynamiser le paysage musical et exporter l’énergie créative marocaine à plus grande échelle.

«Une période passionnante pour la musique marocaine»

«Dans cette industrie, c’est ton entourage qui façonne ta vision. Il était donc essentiel pour nous de nous entourer des équipes de Warner Music MENA», confie Amine El Bied, fondateur de Mimesis Prod, label qui accompagne Kouz1, mais aussi Rym, figure montante de la scène féminine en Afrique du Nord, également signée chez Warner.

«Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir Dizzy Dros, Kouz1 et Snor au sein de la famille Warner Music MENA. Chacun apporte une couleur unique, et nous sommes impatients de les accompagner dans la suite de leur parcours, alors qu’ils repoussent les frontières de la création musicale. C’est une période passionnante pour la musique marocaine, et nous sommes convaincus que le meilleur reste à venir», déclare Imane Fassah, directrice générale Afrique du Nord chez Warner Music MENA.