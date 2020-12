Le chanteur et compositeur Ayoub Hattab.

© Copyright : Le360

Le chanteur et compositeur Ayoub Hattab, grand passionné des courants musicaux Indie Rock et Indie Pop, vient d'éditer un nouveau morceau: "Qendil". Il en parle dans cet entretien avec Le360.

Ayoub Hattab vient de sortir son nouveau single "Qendil", accompagné d'un clip à la mise en scène particulièrement originale. Dans cet entretien à cœur ouvert accordé à Le360, cet artiste de père marocain et de mère algérienne, né et ayant grandi à Casablanca, révèle être aussi acteur. Il confie avoir interprété plusieurs rôles dans des séries et des téléfilms.

Grand passionné d'Indie Rock, Ayoub Hattab, prépare un EP (un album en format court) de 9 titres dans ce style. L'opus comportera plusieurs collaborations avec des artistes marocains et étrangers. Sa sortie est prévue en mai 2021.