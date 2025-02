Un succès éclatant pour la signature de «Le Premier Été» chez Virgin Megastore Anfaplace

La séance littéraire, qui s’est tenue le 8 février 2025, a attiré un large public, venu échanger avec l’autrice autour de ce roman qui résonne profondément avec toutes les générations. La rencontre, modérée avec brio par la talentueuse journaliste et commissaire d’exposition Fouzia Marouf, a donné lieu à des échanges passionnants, mettant en lumière les grands thèmes du roman: la puissance d’un premier amour, l’énergie et la foi en la vie propres à l’adolescence, mais aussi l’importance des femmes qui portent et cimentent la famille dans nos sociétés, leur résilience face aux défis du quotidien.

La lecture de quelques extraits a souligné l’écriture sensible et poétique de l’autrice, ainsi que les nombreuses pointes d’humour irrésistibles qui ponctuent ce roman. Noor Ikken a pris le temps de rencontrer ses lecteurs, partageant avec eux les coulisses de son écriture et les inspirations derrière cette histoire empreinte de sensibilité.

Ce succès fait écho à la rencontre organisée quelques semaines plus tôt chez Virgin Megastore à Rabat, qui avait déjà connu un engouement exceptionnel. Cette double consécration place définitivement «Le Premier Été» parmi les incontournables de la scène littéraire marocaine actuelle.

Moment fort de la soirée, Noor Ikken a annoncé à ses lecteurs la sortie prochaine de la suite de Le Premier Été. Une nouvelle qui a suscité l’enthousiasme des admirateurs du premier opus. Fidèle à son style subtil et poignant, l’autrice promet un récit dans la continuité du premier tome, avec une évolution des personnages qui promet d’émouvoir et d’inspirer encore davantage.

Disponible dans un large réseau de librairies du Maroc, «Le Premier Été» continue de séduire par sa justesse et son intemporalité. De nouvelles rencontres littéraires seront bientôt annoncées pour prolonger cet échange privilégié avec le public.

L’autrice exprime sa reconnaissance envers ses lecteurs, son éditeur Maha Éditions, son diffuseur Librairie Papeterie Nationale, les équipes de Virgin Megastore, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué au succès de ces rencontres littéraires exceptionnelles.