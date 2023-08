Tremplin L’Boulevard: la liste des groupes sélectionnés

L’association EAC L’Boulevard vient de dévoiler la liste des jeunes groupes et artistes retenus pour la 21ème édition du Tremplin prévu du 15 au 17 septembre au stade du RUC à Casablanca.

Depuis 1999, la compétition Tremplin offre une plateforme privilégiée aux jeunes talents et aux artistes émergents. Mise en place pendant la première phase du festival L’Boulevard, elle rassemble une sélection préalable d’environ vingt groupes et artistes, choisis par un jury composé de musiciens et de professionnels de l’industrie musicale, qui écoutent les maquettes, étudient les candidatures reçues et évaluent la créativité, la qualité et l’originalité des propositions dans les catégories rap/hip-hop, rock/metal et fusion/autres musiques actuelles.

Cette année, le comité a reçu un total de 281 dossiers: 236 candidatures dans la catégorie rap/hip-hop, 12 dans la catégorie rock/metal, et 33 dans la catégorie fusion et autres musiques actuelles. Après deux jours intenses de délibérations, le jury a finalisé sa décision les 12 et 13 août derniers, sélectionnant 15 groupes et artistes, répartis en 7 groupes pour la première catégorie, 4 pour la deuxième et 4 pour la troisième.

Deux lauréats par catégorie seront désignés à l’issue de la compétition Tremplin, obtenant ainsi l’opportunité de remonter sur scène lors du deuxième week-end de L’Boulevard, du 22 au 24 septembre, assurant la première partie des têtes d’affiche programmées. Une seconde performance préalablement préparée à travers une semaine de formation, «Profession Musicien», englobant divers aspects du métier, de l’écriture à la technique en passant par la scène, l’éclairage et la communication. Les gagnants se voient également octroyer des prix en reconnaissance de leur succès : 10.000 DH (1er prix) et 5.000 DH (2ème prix).

Par ailleurs, les lauréats de la 20ème édition de L’Boulevard ont récemment débuté des sessions d’enregistrement au Studio Hiba. Cette initiative vise selon les organisateurs à soutenir la scène artistique locale en offrant une chaîne de valeur complète aux jeunes groupes, en les guidant du Tremplin à la formation, la diffusion, l’enregistrement et la promotion. Un partenariat qui se poursuit en 2023 et qui inclura l’enregistrement d’un titre pour le premier prix de chaque catégorie.

Liste des gagnants par catégorie

Rap / Hip-Hop:

BABIDO (Casablanca)

DAREAL GOKU (Casablanca)

YAKUZA (Casablanca)

7MAD (Agadir)

SCOOL BOY (Casablanca)

N.I.C. (Casablanca)

DONTIF (Tiznit)

Rock / Metal:

WE COME FOR WAR (Casablanca)

STAIN (Casablanca)

MALAK (Marrakech)

TAGREST (Casablanca)

Fusion et autres musiques actuelles:

ANASS OUBLAID & RAW RHYTHM (Azilal)

FERAS & THE RIDDIM UP (Rabat)

M’HAMID BAND (M’hamid El Ghizlane)

F’NZAHA (Casablanca)