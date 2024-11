Tanger: à Borj En-nâam, immersion dans l’univers de l’explorateur Ibn Battouta

«L’espace d’exposition de la mémoire d’Ibn Battouta, situé à Borj En-nâam dans le quartier tangérois de la Kasbah, a enrichi d’une manière indéniable l’offre culturelle et touristique de la ville du Détroit», estime, dans un échange avec Le360, Rajae El Hannach, chef de projet au sein de la Société de gestion du port de Tanger ville (filiale de l’Agence nationale des ports et de la Société d’aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger - SAPT).

Cet espace est né après la réhabilitation, en 2022, par la SAPT, de Borj En-nâam (littéralement « le Fort des autruches »), l’une des sept tours historiques de la ville, autrefois délaissée et dans un état délabré, a souligné notre interlocutrice. Ce projet entre dans le cadre de la reconversion de la zone portuaire de Tanger ville et du programme de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne médina de Tanger (2020-2024), initié par le roi Mohammed VI, a-t-elle rappelé.

Cet espace met en valeur l’héritage de l’illustre explorateur marocain, et tangérois, Ibn Battouta, qui a vécu au 14ᵉ siècle et consacré 29 ans de sa vie à sillonner 38 pays. Le site accueille des visiteurs de tous horizons: habitants de la ville, touristes nationaux et étrangers, écoliers, étudiants et autres chercheurs.

Il leur permet de découvrir l’histoire de ce voyageur légendaire et de plonger dans son expérience fascinante, à travers plusieurs salles où sont exposés sa biographie, ses cartes des voyages, ses livres, les personnalités rencontrées, ainsi que les moyens de transport utilisés (chameaux, chevaux, bateaux, caravanes…).

Lire aussi : Tanger, espace «Borj En-nâam»: l’invitation au voyage du musée de mémoire d’Ibn Battouta

En plus de ce musée, le site Borj En-nâam dispose également d’une grande esplanade historique où sont exposés, entre autres, des canons Armstrong datant du 19ᵉ siècle, précise la responsable. Des rencontres internationales sont organisées chaque année dans cet espace dédié à la mémoire d’Ibn Battouta, soit à l’occasion de son anniversaire, soit pour commémorer le début de son périple, conclut Rajae El Hannach.