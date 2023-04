Son nouveau tube, Saâd Lamjarred, ses amours, ses enfants... la nouvelle vie de Dounia Batma

La troisième édition de «Fait main Expo», événement annuel qui rassemble à Casablanca des créateurs de l’artisanat et du design marocains, avait une invitée de marque le jour de son ouverture, le vendredi 31 mars. Il s’agissait de Dounia Batma, star incontestée de la chanson marocaine.

Lors d’une séance de questions-réponses avec Le360, la star nous a révélé qu’elle s’apprêtait à opérer son retour sur le devant de la scène musicale, avec la sortie, le jour d’Aïd Al-Fitr, d’une nouvelle chanson intitulée «Zidini». Un tube en puissance dont la diffusion a été retardée, nous confie la chanteuse, à cause de la tenue du procès de son ami Saâd Lamjarred. «Je ne pouvais pas sortir mon single alors que Saâd traversait des moments aussi difficiles. J’ai préféré décaler la sortie par respect pour Saâd et pour sa famille», explique-t-elle.

Alors que sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train quant à une nouvelle romance après son divorce, la chanteuse a tenu à démentir tous les bruits sur le sujet. Non, Dounia Batma est toujours célibataire et aucun homme n’occupe son coeur. «Actuellement, je donne tout mon amour à ma famille et mes filles», a-t-elle précisé.

Lire aussi : Trois mois de prison ferme pour le mari de Dounia Batma

La chanteuse n’est justement pas des moins disertes lorsqu’il s’agit d’évoquer ses deux enfants, allant jusqu’à détailler leurs personnalités respectives. «Ma petite fille Leila Roz a un fort caractère. Elle est têtue, forte, tout comme moi, et elle fait toujours ce qui lui plaît. Mon autre fille, Ghazal, est quant à elle plus calme et discrète. Elle a un penchant évident pour le chant, mais aussi pour la natation», se confie la chanteuse.

En attendant la sortie de son très attendu single et les préparatifs qui vont avec, Dounia Batma s’occupe notamment en suivant la petite lucarne, et elle semble incollable sur les programmes ramadanesques. Son coup de cœur? La série «Salah w Fati», diffusée sur Al Aoula, qu’elle dit beaucoup aimer, mais également la deuxième saison de «L’Maktoub», dont elle juge le scénario particulièrement bien ficelé.