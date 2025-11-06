Save the date: de Casablanca à Abu Dhabi, l’art marocain s’illustre à la CMOOA et au Comptoir des Mines Galerie

Un parfum de fraîcheur plane sur l’actualité artistique marocaine, portée par deux rendez-vous majeurs. Le 12 novembre, une vente aux enchères mettra à l’honneur une grande diversité d’expressions artistiques à travers une fine sélection de 91 œuvres, élaborée par la CMOOA. Puis, du 19 au 23 novembre 2025, à Manarat Al Saadiyat, à Abu Dhabi, la foire internationale Abu Dhabi Art accueillera pour la première fois la participation du Comptoir des Mines Galerie.

Parfum d’automne

Organisée par la CMOOA, cette «vente d’automne» entend répondre aux attentes d’un public large, des jeunes amateurs désireux de poser les jalons d’une première collection aux collectionneurs les plus aguerris. Elle présentera, aux côtés d’illustres figures de l’histoire de l’art moderne marocain et du monde arabe – telles qu’Étel Adnan, Jilali Gharbaoui, Miloud Labied, Farid Belkahia, Mohamed Chabaa, Chaïbia Tallal ou encore Ahmed El Yacoubi – des artistes issus des scènes contemporaines et émergentes, parmi lesquels plusieurs figures du street art comme JonOne, Caroline Limousin, Lahcen Iwi, David David, mais aussi Tarik Charrat et Chafiq Mjahdi.

Composition, 1963, de Mohammed Chabâa. Gouache sur papier, signée et datée en bas à gauche. 33 x 50 cm.

Au cours de cette manifestation, le public pourra également découvrir deux photographies iconiques de Lalla Essaydi et de Youssef Nabil, qui racontent le monde arabe à travers une poésie visuelle singulière. Seront également mises à l’honneur plusieurs œuvres de Fatima Hassan El Ferouj, artiste qui connaît depuis plusieurs mois une reconnaissance croissante auprès d’institutions muséales. À noter enfin qu’un rare ensemble de pièces de Mohamed El Baz, Mahi Binebine, Safaa Erruas et Hassan Echair figurera au catalogue, avec des œuvres majeures réalisées au début des années 2000.

OUM KELTOUM , 2008, de Mohamed El Baz. Tirage photographique sur toile, ampoule peinte, câble, bois, verre. 150 x 100 cm. (AHM)

À travers cette vente aux enchères, la CMOOA poursuit son engagement en faveur de la promotion et de la valorisation de la scène artistique marocaine, en offrant aux collectionneurs comme aux amateurs un panorama représentatif de sa diversité, de sa richesse et de son évolution.

Exposition: jusqu’au 11 novembre, à la CMOOA, Casablanca.

Vente aux enchères: 12 novembre, à 17h, à la CMOOA, Casablanca.

Cap sur Abu Dhabi

Pour la première fois depuis sa création à Marrakech en 2016 par Hicham Daoudi, le Comptoir des Mines Galerie, acteur majeur de la scène artistique marocaine et africaine, participe à la 17ème édition de la foire internationale Abu Dhabi Art 2025. Du 19 au 23 novembre, à Manarat Al Saadiyat, la galerie marocaine saisira l’occasion de cette présence inaugurale pour présenter une proposition curatoriale qui illustre son ADN artistique, à savoir un dialogue entre héritage moderne et création contemporaine, reflet de la vitalité et de la diversité de la scène artistique marocaine. Un projet qui met en résonance différentes générations d’artistes, explore la richesse des médiums, la force des discours et la continuité des démarches créatives, au cœur de la mission de la galerie. Cette participation sera notamment marquée par la présence de l’artiste Hassan Darsi, qui assistera à la manifestation.

Ce projet curatorial placé sous le signe du dialogue culturel et de la transmission sera incarné, côté art moderne, par Mohammed Kacimi et Latifa Toujani, tandis que l’art contemporain brillera à travers des œuvres de Fatiha Zemmouri, Hassan Darsi, Khadija Jayi, Larbi Cherkaoui, Mouhcine Rahaoui et Yasmina Alaoui.

Untitled, Circa 2001 .Installation murale de Mohammed Kacimi. 306 x 163 x 10 cm.

Cette sélection incarne ainsi la rencontre entre générations d’artistes qui partagent une vision engagée, à la croisée des traditions plastiques marocaines et des expérimentations contemporaines. Sur le stand du Comptoir des Mines Galerie, le public sera ainsi convié à un voyage visuel et symbolique à travers la mémoire, la matière et la modernité d’un Maroc qui représente un pôle artistique incontournable dans le monde arabe et africain.

Parmi les temps forts de cette manifestation artistique, la tenue des conférences «Arts Talks» dans le cadre desquels Hicham Daoudi, fondateur et directeur de la galerie, interviendra le 21 novembre à 17h (heure locale) lors d’une rencontre intitulée «Maghreb Now: Galleries & Currents», présentée par Diptyk Magazine. Au cœur des échanges, la manière dont les galeries nord-africaines redéfinissent les dynamiques régionales, en favorisant les collaborations interrégionales, les nouveaux modèles de co-représentation et le développement de passerelles durables entre le Maghreb et le Golfe.