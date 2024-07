Rencontre avec Ali Drissi, celui qui a conçu la tenue des athlètes marocains pour les JO

Rien ou presque ne le prédestinait à devenir designer de mode. Après une formation en marketing à l’École nationale de commerce et de gestion de Settat et une carrière dans les ressources humaines au sein de plusieurs multinationales, Ali Drissi a bifurqué vers le design de mode et l’industrie du vêtement. Il s’est fait connaître notamment après avoir réalisé les tenues du réalisateurs Nabil Ayouch et son équipe pour la montée des marches à Cannes, d’abord pour son film «Haut et fort», puis le dernier «Everybody loves Touda». Mais, actuellement il est sous les feux des projecteurs après avoir réalisé la tenue de la délégation des athlètes marocains qui vont participer aux JO 2024.

Le360: vous avez réalisé la tenue des athlètes de la délégation marocaine qui va participer au JO 2024. Comment en êtes-vous arrivé là?

Ali Drissi: cela fonctionne comme un appel d’offres. Le Comité national olympique marocain (CNOM) a contacté un certain nombre de designers et de marques marocaines dans le domaine de la mode et du textile et leur a demandé de préparer des maquettes. Nous leur avons soumis un dessin de style et des prototypes. Après délibération à travers leurs différentes instances, d’abord le CNOM et ensuite le Comité nous ont avertis de leur décision. Il faut savoir que ce n’est pas la première fois qu’on soumissionne. Nous avons déjà soumissionné pour les JO de Tokyo et nous ne l’avions pas remporté malheureusement, mais nous avons appris de nos erreurs.

Vous avez répondu à un appel d’offres. Quelles étaient les spécificités du cahier des charges?

Il s’agissait d’interpréter les emblèmes d’une nation à travers une seule tenue. En regardant la télévision, les spectateurs doivent comprendre que c’est bien la délégation marocaine dans la parade. Il faut donc pouvoir les reconnaitre à travers un certain nombre de marqueurs emblématiques du pays. D’abord notre drapeau national mais aussi tout ce qu’on peut imaginer autour en termes de coloris, de lumière, d’aspect et d’ambiance générale. On devait retranscrire tout cela à travers une seule silhouette.

La tenue a été livrée. Sur quoi se base la conception telle que vous l’avez imaginée?

Je suis un designer très sensible à la couleur. Le choc des couleurs m’inspire énormément. Quand je pense à mon pays, du sud jusqu’au nord, je pense aux paysages désertiques avec une lumière chaude. D’où la couleur beige de la veste, ensuite vient ce vert qui, à la fois se retrouve sur le drapeau, mais également dans des paysages du Maroc, dans des régions comme l’Atlas ou même dans une petite oasis au milieu du désert. Une petite pointe de vert, d’espoir, au milieu d’un univers assez désertique. Le rouge, c’est à la fois la couleur de notre drapeau, mais c’est aussi la couleur de la terre fertile qui nous nourrit tous. Le blanc, c’est la lumière que nous rappelle la ville de Tanger en passant par Rabat et Casablanca.

Mon point de départ ce sont vraiment les émotions, les lumières et les couleurs qui m’ont le plus touché et qui m’ont le plus marqué dans ma marocanité, que j’ai essayé de retranscrire à travers cette tenue.

C’est une tenue unisexe, portée aussi bien par les hommes que par les femmes…

Absolument. Ce sont les mêmes finitions, les mêmes coloris, les mêmes proportions de couleur chez l’homme et chez la femme. Bien sûr ce ne sont pas les mêmes coupes, mais c’était dans une logique de genderpeace et aussi pour montrer au monde entier que le Maroc est un pays où la situation de l’homme et de la femme a évolué et les droits de la femme sont de mieux en mieux pris en charge, c’était important pour moi de pouvoir le représenter.

Dans la doublure de la veste il y a des noms qui sont inscrits. De quoi s’agit-il?

C’était l’idée d’Amine Kouam, le DG du CNOM. Initialement on utilise une doublure classique qui comprend le logo de la marque et là il me dit que c’est une surface qu’on peut utiliser pour envoyer un message aux athlètes pour leur rendre hommage. Les noms de tous les médaillés marocains d’or, d’argent et de bronze sont imprimés dans cette doublure. C’est une façon de permettre aux athlètes cette année de porter en eux le rêve de tous ces médaillés marocains.

Cette tenue a été conçue dans vos ateliers. C’est un produit 100% marocain?

C’est un produit 100% marocain avec beaucoup de fierté et d’amour. C’est quelque chose à laquelle je tenais. Je ne voulais pas qu’on importe des tissus… On est là pour représenter la nation, donc autant que ce soit à travers nos propres artisans, nos maîtres tailleurs… Les sérigraphies sont aussi réalisés dans des ateliers ici au Maroc. Les chaussures aussi sont réalisés par un artiste marocain, Rebel Spirit. Nous lui avons montré le design de la tenue et il a réalisé la paire de baskets faite en cuir marocain. Il était très important pour nous d’utiliser nos propres ressources pour dire qui nous sommes.

Lorsque la tenue a été révélée au grand jour, il y a eu plusieurs critiques négatives sur les réseaux sociaux. Quelle a été votre réaction?

On ne peut pas plaire à tout le monde, bien évidemment. Mais il faut savoir que c’est un projet sur lequel j’ai travaillé avec cœur. La majorité des réactions et des critiques étaient très positives. Nous avons reçu plusieurs félicitations. J’espère que tout le monde restera bienveillant car en fin de compte il s’agit surtout des sportifs, de ces olympiens qui vont participer à cette grande manifestation mondiale et que c’est le moment de nous réunir derrière eux et leur envoyer des ondes positives pour qu’ils nous décrochent plusieurs médailles.