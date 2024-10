Remise des récompenses du Grand Prix de la photographie, sous le thème «Maroc: patrimoine vivant»

Les prix, répartis en trois catégories majeures: «Faras», «Trésors du Maroc», et «Sport» et «Vitalité», ont permis de récompenser les photographes dont les œuvres ont le mieux incarné la thématique du concours.

Le thème de cette année, «Maroc: patrimoine vivant», est une invitation à explorer et célébrer le riche héritage culturel, historique et naturel du Royaume. À travers les photographies exposées, le Grand Prix de la photographie cherche à capturer l’essence de ce patrimoine, qu’il s’agisse des traditions équestres représentées par la catégorie «Faras», des paysages et coutumes culturelles dans celle des «Trésors du Maroc», ou de l’énergie dynamique illustrée, par la section «Sport» et «Vitalité».

L’exposition, qui rassemble 50 photographies sélectionnées parmi des centaines de candidatures, est accessible au public de ce vendredi 25 octobre jusqu’au 15 novembre, du lundi au vendredi, et de 11H00 à 17H00. Elle prend ses quartiers dans le Palais de justice de Rabat, un lieu chargé d’histoire fraîchement rénové, qui devient pour l’occasion un espace de rencontre entre tradition et modernité.

Avec le soutien de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, l’événement offre une plateforme unique pour découvrir la beauté et la diversité du Maroc à travers le regard de photographes talentueux.

Lire aussi : Exposition. Avec «Jeux de rôles», la photographie féminine est mise à l’honneur à Tanger

Présidé par Darem Bouchentouf, le jury du Grand Prix de photographie est composé de personnalités profondément ancrées dans l’univers de l’image et de la création visuelle, assurant une évaluation riche et nuancée des œuvres soumises. Il comprend ainsi Meryem Zaimi, Mohammed Achaour, M’hamed Bhiri et Sana Smyej.

Les Lauréats du 1er prix:

Catégorie «Faras»: Olivier Unia (30.000 DH). Sa photographie d’un cheval se cabrant majestueusement évoque la force brute et la liberté, tout en mettant en lumière le courage et la tradition de la Tbourida. Les contrastes saisissants de l’image amplifient l’intensité de ce moment unique, capturant à la fois la beauté et le danger inhérents à cette pratique ancestrale.

Catégorie «Trésors du Maroc»: Abdelhadi Azrhirh (30.000 DH). Un hommage visuel à la tradition de Boujloud, l’image d’Azrhirh est une célébration de la connexion profonde entre l’homme et la nature, représentée à travers des textures riches et une mise en scène théâtrale, offrant un aperçu énigmatique et puissant des rituels culturels marocains.

Catégorie «Sport et Vitalité»: Chorrib Issam (30.000 DH). Un portrait captivant d’un jeune boxeur en pleine concentration, illustrant la détermination et la persévérance. Avec une composition minimaliste et un éclairage subtil, la photographie capte l’essence du défi sportif, soulignant la pureté de l’effort et la passion brute.

Lauréats du 2ème prix:

Catégorie «Faras»: Sefiaoui Younes (5.000 DH). Une scène puissante en noir et blanc montrant des cavaliers alignés à Sidi Bettach, symbole de la discipline et de l’attente avant la démonstration de force collective, traduisant la patience et la minutie de la préparation.

Catégorie «Trésors du Maroc»: Mohamed Louane (5.000 DH). Un panorama époustouflant de montagnes s’étendant à l’infini, capturant la sérénité et la splendeur de la nature marocaine. Les nuances délicates et les contrastes subtils créent une profondeur envoûtante, symbolisant l’immensité des paysages marocains.

Catégorie «Sport et Vitalité»: Mohamed Raid (5.000 DH). Une scène émouvante d’un match de football improvisé sur les sables de Bin El Ouidane, symbolisant la résilience et la passion des enfants face à un environnement difficile. La photographie souligne la force de la vitalité humaine même dans les conditions les plus austères.