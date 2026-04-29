Redouane Bougheraba au Maroc avec «À jamais, mon premier spectacle»

La salle couverte du complexe Mohammed V de Casablanca accueillera Redouane Bougheraba dimanche 10 mai 2026. Organisée par Mars Agency et Juicy Productions, la soirée marque le retour de l’artiste au Maroc avec un spectacle entièrement inédit: À jamais, mon premier spectacle.

Dans ce nouveau one-man-show, Redouane Bougheraba abandonne la posture du grand comique pour se raconter avec authenticité. Il revient sur son parcours, ses voyages, notamment en Inde, ses rencontres inattendues, ses doutes, ses réussites et ses rêves. Famille, mariage, choc des cultures, coulisses de tournages, rien n’échappe à son regard.

Fidèle à sa signature, chaque représentation reste unique grâce à son sens de l’improvisation et à son interaction constante avec le public. Un spectacle qui s’annonce drôle et sincère.

Un artiste au sommet de sa génération

Originaire de Marseille, Redouane Bougheraba s’est imposé en quelques années comme l’un des humoristes les plus populaires de la scène francophone. Ses spectacles précédents, On m’appelle Marseille et Sans Filtre, lui ont permis de sillonner la France et l’Europe à guichets fermés.

Lire aussi : Interview. Booder: «L’explosion de la comédie vient du monde triste dans lequel on vit»

Son fait d’armes le plus marquant reste le remplissage de l’Orange Vélodrome à Marseille, devenant l’un des rares humoristes à investir un stade et à rassembler des dizaines de milliers de spectateurs en une seule soirée. Une performance qui confirme son statut d’artiste majeur de la scène humoristique francophone.

Ses chiffres parlent d’eux-mêmes: plus d’1,4 million d’abonnés sur Instagram, 1,7 million sur TikTok et 200 millions de vues cumulées sur YouTube.

Aussi réalisateur et acteur au cinéma

Au-delà de la scène, Redouane Bougheraba s’illustre également au cinéma. En 2025, il co-réalise avec son frère Ali Délocalisés, une comédie sociale et familiale dont il est également acteur. L’histoire suit un employé d’usine qui, le jour où il devait obtenir sa promotion, apprend la délocalisation de son entreprise en Inde et décide d’y partir pour sauver son poste.

La même année, il joue dans Sur la route de Papa, réalisé par Nabil Aitakkaouali et Olivier Dacourt, aux côtés de Caroline Anglade et Farida Ouchani. Un road movie entre la France et le Maroc, dans lequel il livre une performance à la fois drôle et touchante.