Quand Kanye West sample Fayrouz dans son nouvel album

L’icône de la chanson arabe, Fayrouz, n’en finit pas d’inspirer le monde et jusqu’à la scène du hip-hop américain. En effet, Kanye West a créé la surprise en intégrant au morceau «All the Love», figurant dans son nouvel album, un sample de Fayrouz extrait de la chanson «Fayek Alaya», un titre emblématique de la chanteuse libanaise datant de 1963 et composé par les frères Rahbani.

La voix de Fayrouz y est retravaillée, étirée et intégrée dans une production aux accents gospel, fidèle à l’esthétique musicale audacieuse de Kanye West, lequel a souvent recours au sampling, utilisé comme un langage créatif.

Si nombreux sont ceux qui ne manqueront pas de grincer des dents face à l’utilisation du répertoire de cette icône de la musique arabe, le fait que le sample soit crédité dans l’album tend toutefois à légitimer la démarche sans pour autant que l’on sache pour l’heure si Fayrouz a donné son accord.

Bien que hautement encadrée, l’utilisation de la voix de Fayrouz par d’autres artistes a connu des précédents. En 2025, le chanteur canadien Drake a samplé un extrait du morceau «Wahdon» et l’a intégré à son nouvel album «Iceman», déclenchant une polémique.

Avant lui, Madonna s’était aussi essayée à cette pratique en intégrant un sample de «El Yaoum Ouloulak», un hymne chrétien, à son album «Erotica». De quoi créer un véritable scandale et entraîner une action en justice.