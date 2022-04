© Copyright : Capture d'écran / Instagram

C’est le premier ramadan que la célèbre comédienne, Hanane El Fadili, passe sans son père, feu Aziz El Fadili, acteur et humoriste. Sur sa page Instagram, elle s’exprime en lui rendant un dernier hommage à l’occasion de ce mois sacré.

Toujours endeuillée par la mort du feu Aziz El Fadili, la très réputée actrice et humoriste Hanane El Fadili, adresse via son compte Instagram ces quelques mots à son défunt père, à l’occasion du mois sacré du ramadan, le premier qu’elle passe en son absence.

«Le premier ramadan sans toi arrive et tu n’es pas là, mon père. Ton corps est absent, mais ton âme éclaire le lieu. Toutes les valeurs d’amour, de tolérance, et de partage, que nous as inculquées à mes frères et à moi, nous accompagneront pour toujours. Mon père, mon ami, ton corps est certes absent en ce mois sacré, mais tu resteras à jamais présent», a-t-elle écrit.

«Il est vrai que nous ne nous retrouverons pas cette année autour de la table du petit-déjeuner pour regarder et échanger par rapport à nos travaux, mais je t'entends toujours me murmurer d’avoir à cœur d’écouter et d’apprendre encore plus. Cette année, je regarderai sans toi «Bnat Si Tahar» («Les filles de Si Tahar», Ndlr). Cette série que nous avons co-produite ensemble, avec beaucoup d’amour, me propulse 20 ans en arrière, et ma mémoire me ramène à mon tout premier travail, alors que je venais à peine de faire mes premiers pas dans ce monde d’acting. Tu as su me guider vers le droit chemin, et toi seul a su assouvir ma soif d’apprendre», poursuit la comédienne.

«Cher Aziz El Fadili, âme pure et immortelle, je promets d’écouter l’écho de ta voix, et de suivre ton exemple. Mon père bien-aimé, repose en paix, et laisse ton âme se réjouir de la béatitude du bon Dieu, le Très Miséricordieux», c'est en ces termes, et en élevant des prières, que l’humoriste a conclu son propos.

Ces mots forts en émotions Hanane El Fadili les a partagés avec ses quelque 170.000 abonnés.

Le comédien Aziz El Fadili est décédé le vendredi 19 novembre 2021 à l'aube, dans un hôpital à Eindhoven, aux Pays-Bas. Il avait été placé en soins intensifs après avoir contracté le Covid-19. Aziz El Fadili, connu pour avoir été le «Monsieur Météo» de la première chaîne de télévision nationale dans les années 80, a interprété de nombreux rôles à la télévision et au cinéma.

Le défunt a également joué l’un des rôles principaux dans le prochain long métrage de son fils, Adil El Fadili, dont le titre sonne comme une prémonition. La sortie de «Mon père n’est pas mort» est prévue au courant de l’année.